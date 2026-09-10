Yabancı dijital konaklama platformlarına izin ve denetim rejimi getiren kanun teklifi TBMM'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi; yabancı dijital konaklama platformlarının lisans almasını zorunlu kılan, komisyon oranlarını %17 ile sınırlayan ve ihlaller halinde ağır yaptırımlar içeren sıkı faaliyet şartları getiren yasa tasarısını görüşüyor.

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Eylül 2026 – 10 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi (“Teklif”) ile yurt dışında yerleşik dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin izin ve denetim rejimine tabi tutulması amaçlanmaktadır.

Teklif’e ilişkin başlıca noktalar aşağıda özetlenmiştir:

Teklif, yurt dışında yerleşik olup elektronik ticaret ortamı üzerinden yurt içinde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcıları, kendi nam ve hesabına satış yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın kapsamına almaktadır. Bu çerçevede, yetkili idare Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”) olarak öngörülmüştür.

Platformların faaliyet gösterebilmesi Bakanlıktan alınacak izin belgesi şartına bağlanmaktadır. İki yıl geçerli ve devredilemez nitelikteki belgenin ücreti beş milyon Türk lirası olup her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak, Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacaktır. İzin belgesi alan platformlardan Kanun kapsamındaki faaliyetleri için başkaca bir işletme/izin belgesi aranmayacaktır. Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olan platformlar bakımından, müstakil olarak faaliyette bulunacak her bir platform için ayrı belge düzenlenecektir.

İzin belgesi başvurusu için dijital hizmet vergisi mükellefiyeti, vergi dairelerine borcun bulunmaması, yurt içinde tebligata esas bir irtibat adresi ile sorumlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının veya tüzel kişinin gösterilmesi ve UETS adresinin bildirilmesi ve belge ücretinin yatırılmış olması aranmaktadır. Platformlar ayrıca Türkiye'de en az bir temsilci belirlemekle ve temsilcinin iletişim bilgilerini elektronik ticaret ortamında görünür kılmakla yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olması, tüzel kişi olması hâlinde ise sermaye şirketi olarak kurulmuş bulunması ve temsile yetkili kişilerden en az birinin bu şartları taşıması gerekmektedir.

Platformlar izin belgesi kapsamında yalnızca turizm belgeli konaklama tesislerinin ve izin belgeli turizm amaçlı konutların satışı ile uçak bileti satışını doğrudan yapabilecektir. Seyahat acentalarına özgülenmiş hizmetler ancak belgeli acentalar, araç kiralama ise Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş işletmeler üzerinden sunulabilecek olup, bu durum platformların ürün yelpazesini yeniden yapılandırmasını gerektirebilecektir. Buna karşılık, ulaştırma, konaklama ve bunlara bağlı olmayan hizmetlerden en az ikisinin birlikte satışı paket tur kapsamında değerlendirilmeyecek; münhasıran yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösteren platformlar 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecektir.

İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacaktır.

Platformlar izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak ve başka ürünlerin satış ve pazarlamasını yapamayacaktır. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerin yalnızca bu faaliyetler için kullanılacak elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütülmesi zorunludur. Belgeye esas bilgi ve belgelerdeki değişikliklerin on beş gün içinde bildirilmesi, Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin aynı süre içinde gönderilmesi ve ilanlarda tesis belge numaralarının doğrulanarak gösterilmesi zorunlu tutulmaktadır. Platformlar ayrıca, faaliyetlerin yürütülmesinde Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmak ve işler hâlde bulundurmakla yükümlü kılınmaktadır.

Teklif, platform ile hizmet verenler arasındaki ticari ilişkiye yönelik kurallar getirmektedir. Buna göre platformlar, hizmet verenlerin alternatif kanallardan farklı fiyat sunmasını veya reklam yapmasını kısıtlayamayacak, hizmet verenleri kampanyalı satışa zorlayamayacak, nesnel bir ölçüt bulunmaksızın ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuru gerekçesiyle hizmet vereni sıralamada geriye düşüremeyecek, askıya alamayacak veya sonlandıramayacaktır. Aracılık sözleşmesinde bunlara imkân tanıyan hükümlere yer verilemeyecektir.

Platformların hizmete konu satış bedeli üzerinden her ne ad altında olursa olsun alacağı tutar, KDV hariç bedelin yüzde on yedisini geçemeyecek; hizmet verilmediği veya bedelin aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hâllerde ise bedel alınamayacaktır. Aykırılık hâlinde ihlal edilen hükme göre iki yüz bin veya beş yüz bin Türk lirası tutarında idari para cezası; komisyon sınırının aşılması ve haksız bedel alınması hâllerinde ise haksız alınan bedelin on katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Müşteriye taahhüt edilen hizmetin hiç verilmemesi ya da eksik verilmesi hâlinde ise her bir sözleşme başına elli bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası öngörülmektedir. Aynı takvim yılı içindeki tekrarda ceza yüzde elli artırılacak, üçüncü tespitte izin belgesi iptal edilecektir. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı veya ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunulması da başlı başına bir iptal sebebi olarak düzenlenmekte olup, belgesi iptal edilen platformlar altı ay süreyle yeni belge talebinde bulunamayacaktır. Belgesiz faaliyet ile belge iptali veya süresinin dolması hâllerinde Bakanlıkça erişim engeli kararı verilecek olup bu karar yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacaktır. Bu bakımdan asıl risk para cezalarından ziyade belge iptali ve erişim engelidir.

Teklif ile platformlar turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmekte olup, on binde yedi buçuk oranında ödenecek payın hesabında dijital hizmet vergisi matrahı esas alınacaktır.

Teklif, kanunlaşması hâlinde ayrıca bir hazırlık süresi tanınmaksızın yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan platformların üç ay içinde izin belgesi başvurusunda bulunması zorunludur; bu yükümlülüğe uymayan veya başvurusu kabul edilmeyen platformlar hakkında erişimin engellenmesi hükümleri uygulanacaktır.

Teklif esas komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş olup nihai metin üzerinde değişiklik yapılması mümkündür.

Teklif'e ilişkin herhangi bir sorunuz olması hâlinde iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

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