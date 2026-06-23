Boşanma Davasında Ses ve Görüntü Kayıtları Delil Olur mu?

Hukuka Uygun Delil İlkesi

Türk yargı sisteminde temel kural, yalnızca hukuka uygun şekilde elde edilmiş delillerin mahkeme tarafından dikkate alınabileceğidir. Anayasa ve usul kanunlarıyla güvence altına alınan bu ilke uyarınca, bir delilin ispat gücü ne kadar yüksek olursa olsun, elde edilme süreci hukuka aykırıysa mahkeme tarafından reddedilebilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 189/2 uyarınca; hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz. Bu noktada şu iki kritik ayrım yapılmalıdır:

Delilin Hukuka Aykırı Elde Edilmesi: Mevcut bir ses kaydına izinsiz erişmek veya gizlice kaydetmek.

Delilin Hukuka Aykırı Oluşturulması: Karşı tarafı tuzağa düşürecek, yönlendirecek veya gerçeği çarpıtacak şekilde kurgulanan kayıtlar delil olarak kabul edilmez.

Türk yargı sisteminde genel kural, yalnızca hukuka uygun şekilde elde edilmiş delillerin mahkeme tarafından dikkate alınabileceğidir. Bu ilke, hem Anayasa hem de usul kanunlarıyla güvence altına alınmıştır. Buna göre, bir delilin mahkemede kullanılabilmesi için elde edilme sürecinin hukuka aykırı olmaması gerekir. Aksi takdirde, delil içeriği ne kadar güçlü olursa olsun, mahkeme tarafından reddedilebilir.

Yalnızca mevcut bir delilin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi değil, delilin bilinçli olarak hukuka aykırı biçimde oluşturulması da kabul edilemez. Örneğin, bir kişinin karşı tarafı yönlendirecek, tuzağa düşürecek veya gerçeği çarpıtacak şekilde kurguladığı bir telefon görüşmesini gizlice kaydederek bunu delil olarak sunması, hukuka aykırı delil yaratma anlamına gelir. Bu tür durumlarda mahkemenin söz konusu kayıtları dikkate almaması gerekir. Bununla birlikte hâkim, olayın özelliklerini ve delillerin elde edilme sürecini değerlendirerek re’sen takdir yetkisini kullanır.

Hukuka aykırı delil, genel olarak anayasa ve kanunlarla korunan özel hayatın ihlali suretiyle elde edilen verileri ifade eder. Örneğin, eşin rızası olmadan yapılan gizli ses kayıtları, izinsiz kamera görüntüleri, şifre kırarak özel yazışmalara ulaşma veya kişisel cihazlara müdahale etme gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilir.

Özel Hayatın Gizliliği ve Kayıt Alma Meselesi

Eşe ait ses veya görüntü kayıtları çoğunlukla özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilir. Türk Ceza Kanunu’nda kişilerin rızası olmadan yapılan ses veya görüntü kayıtları kural olarak suç teşkil eder. Bu nedenle, eşlerden birinin diğerini habersiz şekilde kayda alması, çoğu durumda hukuka aykırı bir davranış olarak kabul edilir.

Ancak burada önemli bir ayrım yapılmaktadır: Eğer kayıt, yalnızca özel hayatın ihlali amacıyla değil, bir hakkın korunması veya ispatı amacıyla ve başka türlü ispat imkânı bulunmadığı durumlarda elde edilmişse, bazı istisnai durumlarda hukuka uygun kabul edilebilir.

Yargıtay’ın “Son Çare” (Ultima Ratio) Yaklaşımı

Eşe ait ses veya görüntü kayıtları kural olarak özel hayatın gizliliği kapsamında korunur ve rızasız kayıt alınması Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebilir. Ancak Yargıtay, boşanma davalarının doğası gereği bazı istisnai durumları kabul etmektedir.

Bir ses veya görüntü kaydının “hukuka uygun” sayılabilmesi için şu dört şartın bir arada bulunması gerekir:

Ani Gelişen Olay: Kayıt planlı ve sürekli bir takip sonucu değil, o an gelişen bir durum üzerine alınmış olmalıdır. Başka İmkân Bulunmaması: Delil elde etmek için başka bir yol kalmamış olmalıdır. Hakkın Korunması Amacı: Kayıt, saldırıya uğrayan bir hakkı korumak amacıyla yapılmalıdır. Zorunluluk: Elde edilen kayıt, olayın ispatı açısından zorunlu ve orantılı olmalıdır.

Bu yazımızla birlikte, daha önce yazmış olduğumuz Sosyal Medya Yoluyla Elde Edilen Deliller Boşanma Davasında Kullanılır mı? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Örnekler

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin yakın tarihli kararları, hangi kayıtların delil sayılacağı konusunda net sınırlar çizmiştir:

Hukuka Uygun Sayılan Durum: Eşin telefonundaki bir uygulama (Skype vb.) üzerinden başka kişilerle yaptığı cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntülerinin alınması, sırf delil oluşturma amaçlı ve hukuka aykırı bir eylem olarak değerlendirilmemiştir.

Hukuka Aykırı Sayılan Durum: Ortak konuta eşten habersiz ses kaydı ve gizli kamera tertibatı kurulması sonucu elde edilen deliller, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle geçersiz sayılmıştır.

Zorunluluk Hali: Tehdit veya baskı altındaki kişinin kendisini savunmak amacıyla yaptığı anlık kayıtlar “zorunluluk hali” kapsamında değerlendirilebilir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, eşin sadakatsizliğini veya evlilik birliğini sarsan davranışlarını ispatlamak amacıyla alınan kayıtlar, belirli şartlar altında delil olarak kabul edilebilmektedir. Bu şartlar genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

Kayıt, ani gelişen bir olay karşısında alınmış olmalıdır.

Delil elde etmek için başka bir imkân bulunmamalıdır.

Kayıt alma eylemi, hakkın korunması amacıyla yapılmış olmalıdır.

Elde edilen kayıt, olayın ispatı açısından zorunlu olmalıdır.

Bu çerçevede, örneğin eşin aldatma veya şiddet içeren davranışlarını ispatlamak için, o an gelişen bir durumda yapılan kayıtlar “hukuka uygun delil” olarak değerlendirilebilmektedir. Bu durum uygulamada “son çare (ultima ratio)” ilkesi olarak ifade edilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2021/478 E, 2021/1604 K; “Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki SKYPE isimli sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve iletişim uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” Kadından habersiz olarak ortak konuta ses kaydı ve kamera tertibatı kurulması sonucu elde edilen delil hukuka aykırı delildir (2. HD., E. 2023/7928 K. 2024/6359 T. 25.9.2024) Erkeğin ortak konuta gizli kamera yerleştirerek elde ettiği görüntü, resim ve ses kayıtları hukuka aykırı delil olduğu için boşanma davasında kullanılamaz (2. HD., E. 2023/7996 K. 2024/5004 T. 27.6.2024). Yargıtay 2. HD, 2021/6874 E., 2022/2149 K. “evlilik birliği devam ederken eşin bilgisi dışında yapılan kayıt, özel hayatın gizliliğini ihlal eder” denilerek eşin gizlice yaptığı ses kaydı hukuka aykırı delil olarak kabul edilmiştir.

Fakat aynı kararda, tehdit altındaki kişinin kendini savunmak amacıyla yaptığı kayıtların “zorunluluk hali” kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Hukuka Uygun Diğer Delil Toplama Yolları

Riskli ve hukuki sorumluluk doğurabilecek gizli kayıtlar yerine, mahkemeden talep edilebilecek veya doğrudan sunulabilecek diğer hukuka uygun delil yolları şunlardır:

Sosyal Medya Paylaşımları: Herkese açık profillerden alınan ekran görüntüleri.

Banka ve Kart Ekstreleri: Zina veya sadakatsizlik şüphesi durumunda mahkemeden celbi istenebilir.

Otel ve HTS Kayıtları: Eşin kimlerle görüştüğü ve nerede konakladığına dair kayıtların mahkemece incelenmesi talep edilebilir.

Tanık Beyanları: Olaylara bizzat şahit olmuş kişilerin anlatımları her zaman en güçlü delillerden biridir.

Hukuka Aykırı Delil Nedir?

Taraflardan birinin rızası olmadan gizlice yapılan ses kayıtları, gizli kamera ile sürekli veya planlı şekilde izleme yapılması, konut içi gibi özel hayatın en yoğun korunduğu alanlarda (örneğin yatak odası, banyo) görüntü alınması, üçüncü kişilerin özel hayatını ihlal eden kayıtlar, ya da tehdit, baskı, hile gibi yöntemlerle elde edilen kayıtlar kural olarak hukuka aykırı delil sayılır ve mahkemece dikkate alınmaz. Ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek elde edilen konuşma ve yazışmalar da bu kapsamdadır. Bununla birlikte, uygulamada istisnai olarak kişinin kendisine yönelen bir haksızlığı ispatlamak amacıyla, başka türlü delil elde etme imkânının bulunmadığı, kaydın ani gelişen bir durumu belgelemek için yapıldığı ve orantılı olduğu hallerde bazı kayıtlar hukuka uygun kabul edilebilse de, bu şartlar yoksa hem delil değeri reddedilir hem de ilgili eylem Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebilir.

Dikkat: Hukuka Aykırı Delil Toplamanın Sonuçları

İspat amacıyla elde edilen bir delil, yasal sınırları aştığında sadece davada geçersiz sayılmakla kalmaz; aynı zamanda kayıt alan eş için cezai sorumluluk doğurabilir. Bu kapsamda:

Boşanma Davasında Ses Kaydı Delil Sayılır Mı?

Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde, boşanma davalarında ses kayıtları kural olarak ancak hukuka uygun şekilde elde edilmişse delil olarak kabul edilir; kişinin rızası olmadan gizlice yapılan kayıtlar genellikle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için hukuka aykırı sayılır ve mahkeme tarafından dikkate alınmaz, ancak Yargıtay uygulamasında kişinin kendisine yönelik bir haksızlığı ispatlamak amacıyla ve başka türlü delil elde etme imkânı bulunmadığı durumlarda yapılan kayıtlar istisnai olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık tehdit, baskı veya hileyle elde edilen kayıtlar, gizli kamera görüntüleri, üçüncü kişilerin özel hayatını ihlal eden belgeler ve haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek elde edilen yazışmalar gibi deliller hukuka aykırı kabul edilir ve genellikle yargılamada kullanılamaz.

Gizli Kamerayla Alınan Görüntü Kayıtlarının Hukuki Niteliği Nedir?

Gizli kamera ile elde edilen görüntüler kural olarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için hukuka aykırı delil sayılır; bu nedenle genel ilke, bu tür kayıtların mahkemede kullanılamamasıdır. Ancak uygulamada (özellikle Yargıtay içtihatlarında) bazı istisnai durumlarda hukuka uygun kabul edilebildiği görülür: Kayıt, kişinin doğrudan kendisine yönelen bir haksız fiili veya hukuka aykırı davranışı ispatlamak amacıyla yapılmış olmalı, başka şekilde delil elde etme imkânı bulunmamalı, kayıt orantılı ve zorunlu olmalı ve yalnızca olayla sınırlı kalmalıdır (genel ve sürekli gözetim şeklinde olmamalıdır).

Sonuç

Boşanma davalarında ses ve görüntü kayıtlarının delil niteliği, her somut olayın koşullarına göre titizlikle değerlendirilir. Genel kural hukuka aykırılık yönünde olsa da, “son çare” ilkesi çerçevesinde belirli şartlarla bu kayıtlar mahkemece kabul edilebilmektedir. Aslan & Duran Hukuk ve Danışmanlık olarak, delil yönetimi ve ispat süreçlerinde müvekkillerimizin haklarını hukuka uygun sınırlar içinde korumak adına profesyonel destek sunuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Eşimin beni aldattığını kanıtlamak için gizli kamera takabilir miyim?

Kural olarak hayır. Ortak konuta dahi olsa gizli kamera yerleştirerek elde edilen görüntüler özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için hukuka aykırı delil sayılır ve mahkemede kullanılamaz.

Boşanma davasında ses kaydı delil sayılır mı?

Ses kayıtları ancak hukuka uygun elde edilmişse delil sayılır. Kişinin rızası olmadan gizlice yapılan kayıtlar genellikle reddedilir; ancak kişiye yönelik bir haksızlığı ispatlamak için başka imkân yoksa ve kayıt anlık alınmışsa istisnai olarak kabul edilebilir.

Sosyal medya yazışmaları delil olur mu?

Evet. Herkese açık paylaşımlar veya eşin telefonunda rıza dışında da olsa ulaşılan cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri, Yargıtay uygulamasında delil olarak değerlendirilebilmektedir.