İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı Kamuoyu Görüşüne Sunuldu: "ASAP" Dönemi Başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 13.09.2025 tarihli ve 2025/DK-BTD/300 sayılı Kararı (“Karar”) ile İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı (“Taslak”) kamuoyu görüşüne sundu. Aynı kararda Kurul ayrıca alan adı satışına ilişkin usul ve esaslar belirleninceye kadar kayıt kuruluşlarının alan adı sahiplerinden gelebilecek satış taleplerini işleme almamasına da karar vermiştir.

Karar uyarınca, Taslak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (“Kurum”) internet sitesinde yayımlanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililerin görüşüne açılmıştır. Taslak, özellikle alan adlarının satış ve tahsisine yönelik “Alan Adı Satış Platformu” adı verilen merkezi bir sistem getirmesi ile dikkat çekmektedir.

Taslak ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Taslak'ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

1) Alan Adı Satış Platformu (ASAP) Kuruluyor

Taslak ile getirilen en önemli değişikliklerden biri, Alan Adı Satış Platformu'nun (“ASAP”) kurulmasıdır.

Taslak, ASAP'ı "alan adlarının satış ve tahsis hakkı verilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği platform" olarak tanımlamaktadır. Yönetmelik'in 13'üncü maddesinde yapılması planlanan değişiklikle, alan adlarına ilişkin tahsis hakkı verilmesi ve satış işlemlerinin münhasıran ASAP üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tahsis hakkı verilmesi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecektir.

Ayrıca Taslak'ta Yönetmelik'in geçici 2'nci maddesine yönelik değişiklikle, ASAP faaliyete geçene kadar alan adlarının satılamayacağı belirtilmekte ve mevcut geçici 2'nci maddede yer alan devre yönelik istisnalar Taslak'ta korunmaktadır. ASAP'ın faaliyete geçmesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben Kurum'un internet sayfasında ilan edilecektir.

2) Tahsis Hakkı

Yönetmelik kapsamında alan adı tahsisleri belgeli ve belgesiz olarak iki ayrı yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak Taslak'ta yeni bir tahsis yöntemi olarak "tahsis hakkı verilmesi" öngörülmüştür.

Bu usulde Kurum tarafından uygun görülen (tahsisli olmayan) alan adlarının ASAP üzerinden ilanı ve tahsis hakkı verilmesi suretiyle tahsisi mümkün olacaktır. ASAP üzerinden tahsis hakkı verilmesi neticesinde, tahsis işlemleri kayıt kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

3) Alan Adı Sisteminin (DNS) Kötüye Kullanımı ile Mücadele

Taslak, internet güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir yeni düzenleme içermektedir. Bu kapsamda Yönetmelik'e "Alan adı sisteminin (DNS) kötüye kullanımı" başlıklı yeni bir madde eklenmesi öngörülmüştür.

Taslak'ta alan adlarının ve alan adlarıyla ilişkili DNS altyapısının, kasıtlı veya kötü niyetli olarak internet kullanıcılarına zarar vermek amacıyla kullanılması suretiyle; bilgi sistemlerinin erişilebilirliğine, bütünlüğüne veya gizliliğine yönelik faaliyetlerin “alan adı sisteminin kötüye kullanımı” teşkil edeceği belirtilmektedir.

Taslak'ta bazı kötüye kullanım örneklerine de yer verilmiş ve sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi, kötü amaçlı yazılım yayılması, köle bilgisayar ağlarının komuta kontrol altyapılarının DNS kabiliyetleriyle kullanılması, DNS üzerinden trafiğin istemsiz yönlendirilmesi veya istenmeyen elektronik postaların kötü niyetli içeriklerin yayılma aracı olarak kullanılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin alan adının kötüye kullanımı olarak değerlendirilebileceği düzenlenmiştir.

Taslak'ta Kurum'a bu tür kötüye kullanımları önlemek amacıyla alan adının iptali de dâhil olmak üzere gerekli işlemleri uygulama yetkisi tanınmaktadır. Kötüye kullanım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecektir.

