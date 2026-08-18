09/08/2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

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09/08/2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.



MADDE 1 - 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.



Önceki Hali Yeni Hali (ğ) Yatırım teşvik belgesi: Bakanlar Kurulu Kararı ile proje bazlı desteklenmesine karar verilen yatırım projesine ilişkin yatırım karakteristiklerinin, şartlarının, sürelerinin ve öngörülen devlet desteklerinin kayıtlı olduğu belgeyi, (ğ) Yatırım teşvik belgesi: Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı desteklenmesine karar verilen yatırım projesine ilişkin yatırım karakteristiklerinin, şartlarının, sürelerinin ve öngörülen devlet desteklerinin kayıtlı olduğu belgeyi, (i) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

(i) Teknoloji Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını, (j) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını, (j) Teknoloji Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,



- m) Kalkınma ve yatırım bankası: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarını,



MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin başlığı “Müracaat süreci ve müracaatta aranacak belgeler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.





Önceki Hali Yeni Hali (1) Bakanlık, 1 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir. (1) Bakanlık, 1 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet mektubu yoluyla davet edebilir veya Bakanlığın resmî web sitesi veya dijital platformları üzerinden resmî hesaplar ile duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir. Bakanlık, çağrıda veya davet mektubunda özel koşullar belirleyebilir. (2) Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir. (2) Birinci fıkrada belirtilen davet mektubu ya da duyuruya istinaden Bakanlığa müracaat etmek isteyen yatırımcı, Genel Müdürlük ile protokol imzalayan bir kalkınma ve yatırım bankasınca EK-1 ’de yer alan formata uygun hazırlanan fizibilite raporu ve dilekçe ile Bakanlığa müracaat eder. Fizibilite raporunun hazırlanması ile ilgili uygulama esasları, Genel Müdürlük ile kalkınma ve yatırım bankaları arasında imzalanan protokol ile belirlenir. (4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları için bu maddenin diğer fırkaları uygulanmaz. Bu programın özelindeki başvuru süreçleri Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. (4) Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları için bu maddenin diğer fıkraları uygulanmaz. Teknoloji Hamlesi Programı özelindeki başvuru süreçleri Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.





MADDE 3 - Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.



Önceki Hali Yeni Hali (2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari yatırım tutarının yüz milyon Türk Lirası olması diğer yatırımlar için ise asgari sabit yatırım tutarının ya da araştırma ve geliştirme(Ar-Ge) harcamasının iki milyar Türk Lirası olması gerekir. (2) Projelerin, değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için bu Kararın amacı ve kapsamı doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarının yüz milyon Türk Lirası olması, diğer yatırımlar için ise asgari sabit yatırım tutarının ya da Ar-Ge harcamasının iki milyar Türk Lirası olması gerekir. (6) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir. (6) Teknoloji Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından destek bütçesi ve benzer kısıtlar gözetilerek desteklenmesine karar verilen ve Bakanlığın uygun bulduğu yatırım projeleri, Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Destek Kararı alınır ve Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenir. (7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir. Yürürlükten kaldırıldı.



MADDE 4 - Aynı Kararın 10 uncu maddesinin başlığı “Yetki, denetim ve izleme” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



Önceki Hali Yeni Hali



- (4) Yatırımcı, tamamlama vizesini müteakiben 5 yıl süresince yılda bir defa olmak üzere yararlanılmaya devam eden destek miktarlarım da içerir faaliyet raporunu Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür.



MADDE 5 - Aynı Kararın 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



Önceki Hali Yeni Hali (4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin, bu Kararın onuncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararı yürürlükten kaldırılır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca bir yıl ek süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş Destek Kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlar. (4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hâl durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, ilgili Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde, Destek Kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden sonra gerçekleştirilmiş asgari iki yüz milyon Türk Lirası veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının % 10’u kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiği onuncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında tevsik edilir. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca ilgili Destek Kararında belirlenecek süre kadar ilave süre verilebilir. Bu süreler sonunda yatırım harcamasının gerçekleştirildiği tevsik edilmezse söz konusu Destek Kararı yürürlükten kaldırılır. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, 28/6/2020 tarihinden önce yürürlüğe konulmuş destek kararları için 28/6/2020 tarihinde başlar.





MADDE 6 - Aynı Kararın 12 nci maddesinin birinci, üçüncü, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.



Önceki Hali Yeni Hali (1) Bu Kararda veya ilgili Destek Kararında yer almayan hususlar, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır. (1) Bu Kararda veya ilgili Destek Kararında yer almayan hususlar, Destek Kararının yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır. (3) Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır. (3) Enerji desteği veya sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi yılda azami bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının %50’sini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır. (13) Yatırım yeri tahsisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. (13) Yatırım yeri tahsisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. (14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. (14) Teknoloji Hamlesi Programı dahilinde olup bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlar, ilgili mevzuatı uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak veya Teknoloji Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülmek kaydıyla firma öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. (15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir. Yürürlükten kaldırıldı.



MADDE 7 - Aynı Kararın ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



Önceki Hali Yeni Hali EK MADDE 1- Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje (yatırım) sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur. EK MADDE 1 - Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ve/veya paylarının %100’ü Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılara ait olan iştirakler ile özel hukuka tabi yatırım proje (yatırım) sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur.





MADDE 8 - Aynı Kararın EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.



MADDE 9 - Bu Kararın;



a) 4 üncü maddesi 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.



MADDE 10 – Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.



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