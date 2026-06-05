Türkiye’de Veri Merkezi Ve İleri Teknoloji Yatırımları

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Giriş

Veri merkezleri, dijital ekonominin omurgasını oluşturan kritik fiziksel altyapı tesisleridir. Bulut bilişimden yapay zekâya, büyük veri analitiğinden finansal teknolojilere uzanan geniş bir yelpazedeki hizmetler bu tesisler üzerinden sağlanmaktadır. Yapay zekânın hızlanması, veri egemenliği politikalarının güçlenmesi ve sürdürülebilirlik hedefleri, veri merkezi yatırımlarını enerji, gayrimenkul, ticaret hukuku ve ulusal güvenlik kesişiminde çok boyutlu bir yatırım alanına dönüştürmektedir. Bu bağlamda gayrimenkul hukuku; arsa edinimi, üst hakkı ve uzun süreli kiralama kurguları, imar–ruhsat süreçleri, irtifaklar ve komşuluk hükümleri üzerinden yatırımın risk–getiri profilini doğrudan belirleyen ana eksenlerden biridir.

Türkiye; coğrafi konumu, enerji ve iletim altyapısı, uluslararası fiber geçiş hatlarına erişimi ve güncel teşvik araçlarıyla bölgesel bir merkez olma potansiyeli taşımaktadır. Bu makalede ise küresel eğilimler, Avrupa’daki rekabet dinamikleri, Türkiye’deki düzenleyici çerçeve, teşvik mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan hukuki başlıklar ele alınmaktadır.

Küresel veri merkezi ekonomisi ve projeksiyonlar

Uluslararası raporlar, veri merkezi yatırımlarının son yıllarda hızlandığını, kapasite talebindeki artışın ana itici gücünün ise yapay zekâ iş yükleri olduğunu göstermektedir. Yapay zekâ modellerinin eğitim ve çıkarım süreçleri, geleneksel internet hizmetlerine kıyasla daha yüksek işlem gücü ve yoğun elektrik tüketimi gerektirmektedir. Bu nedenle küresel elektrik tüketiminin ve ek kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Kara üstü kampüslerin yanı sıra yer altı/deniz altı çözümleri ve ısıl avantaj sağlayan alternatif mimariler üzerinde de çalışmalar sürmektedir.

Avrupa piyasası ve Türkiye’nin konumu

Avrupa veri merkezi pazarı uzun süre Londra– Paris–Amsterdam–Frankfurt–Dublin ekseninde yoğunlaşmışken, bu merkezlerde arsa/enerji tahsisi ve çevresel kısıtlar nedeniyle yatırımlar giderek Milano, Madrid, Varşova ve Lizbon gibi ikincil pazarlara kaymaktadır.

Türkiye, uluslararası fiber hatların kavşağında bulunması, üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle alternatif soğutma çözümlerine elverişlilik ve büyüyen iç pazar potansiyeli sayesinde yatırım radarına girmektedir. Büyük ölçekli bulut/hyperscale kullanıcıların karar mekanizmalarında başat kriterler; güvenilir ve ölçeklenebilir enerji tedariki (tercihen yenilenebilir), omurga fiber bağlantıları, hazır kurulu kapasite ve genişleyebilirliktir. Türkiye’nin bu kriterlerde konumunu güçlendirmesi, ülkeyi bölgesel bir dijital üs haline getirebilir.

Bu bağlamda, yalnızca tesis inşası değil; veri merkezinin sürdürülebilir biçimde “doldurulması” (talep yaratımı) da kritik önemdedir. Yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yer seçimi; enerji, iletim, bağlantı, fiziki ve siber güvenlik, afet riski ve tedarik zinciri gibi kalemler yönünden kapsamlı risk analizi gerektirir. Uygulamada yatırımlar fazlar halinde geliştirilmekte; nihai kapasiteye birkaç faz sonunda erişilmekte ve işletmeye geçiş tasarım standardizasyonu sayesinde hızlandırılabilmektedir.

Türk mevzuatında veri merkezlerinin hukuki statüsü

Mevzuatta “veri merkezi işletmecisi” başlığı altında tekil ve bütüncül bir tanım henüz yerleşmiş değildir. Uygulamada tesislerin konumu; internet ortamına ilişkin düzenlemelerdeki yer/erişim sağlayıcı rejimi, elektronik haberleşme mevzuatındaki işletmeci yükümlülükleri, kişisel verilerin korunması ve sektör bazlı yerelleştirme kuralları ile siber güvenlik düzenlemelerinin kesişiminde belirlenmektedir.

Bu parçalılığın, yatırımcı öngörülebilirliğini artıracak şekilde yeknesak bir tanıma doğru evrilmesi sektörün ölçeklenmesine katkı sağlayacaktır. Kritik altyapı güvenliği perspektifinden, haberleşme, finans ve enerji gibi sektörlere hizmet veren veri merkezlerinin ulusalsiberolaylaramüdahalemekanizmalarıyla (örneğin USOM koordinasyonu) tam entegre çalışması ve olay bildirim/iş sürekliliği prosedürlerinin netleştirilmesi beklenmektedir.

Siber güvenlik ve Yatırımcı Güvenceleri

Siber güvenlik mevzuatı, kritik varlıkların korunması, siber dayanıklılık denetimleri ve olay müdahalesi bakımından çerçeve getirmektedir. Yetkilendirilmiş tesislerde dijital delil elde etme süreçlerine hâkim kararı ve usul güvenceleri eşlik etmesi, yatırımcı güveni açısından belirleyici bir başlıktır. Uygulamada denetim ve müdahale yetkilerinin kapsamı ile iş sürekliliği/ SLA taahhütlerinin uyumu, sözleşmesel ve teknik önlemlerle dengelenmelidir.

Sektörel düzenlemeler: Finansal veri ve telekom altyapıları

Finansal veri/fintech ve telekom altyapılarını barındıran veri merkezlerinde, sektörel düzenlemeler her proje bazında ayrıca ve yazılı bir uyum matrisiyle ele alınmalıdır. Finansal kuruluşlar için BDDK çerçevesi; dış hizmet/bulut kullanımı onay süreçleri, veri sınıflandırma ve yerleşim (lokalizasyon) haritaları, şifreleme anahtarı mülkiyeti/emaneti, denetim ve sızma testi hakları vb. konularda şekillenmektedir. Telekom tarafında ise BTK rejimi; yetkilendirme statüsü, şebeke ve bilgi güvenliği yükümlülükleri, trafik/erişim kayıtlarının tutulması ve USOM koordinasyonuna ilişkin asgari gereklilikleri öngörmektedir.

Bu nedenle her bir proje için kapsam–izin/ bildirim takvimi, tedarikçi/alt yüklenici hükümleri, sınır ötesi aktarım ve yedekleme topolojileri ile teknoloji/bulut/yazılım sözleşmeleri arasında açık bir izlenebilirlik kurulmalı; hukuki-sözleşmesel hükümler ile teknik kontroller bire bir eşleştirilmelidir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı ise yurt dışına aktarım rejimini sıkılaştırırken, yurt içinde barındırmanın operasyonel/maliyet avantajı doğurduğu durumlar artmaktadır. Sektörel düzenlemeler uyarınca; çok kullanıcılı sosyal ağ platformları, bankacılık–ödeme sistemleri ve sermaye piyasası kurumları ile kritik ulaştırma/ iletişim verilerinin yerel depolanmasına ilişkin yükümlülükler, veri merkezi talebini doğrudan etkilemektedir. Bu yükümlülüklerin kapsamı, istisnaları ve geçiş süreleri sözleşme tasarımını ve tesis mimarisini (birincil/ikincil sistemler, felaket kurtarma bölgeleri, coğrafi yedeklilik) doğrudan şekillendirir.

Teşvik ve vergi optimizasyonu: HIT programları ve yatay araçlar

Sanayi politikaları çerçevesinde ileri teknoloji, yapay zekâ, kuantum ve robotik alanlarına odaklanan programlar ile veri merkezi yatırımlarına yönelik spesifik çağrılar, vergi teşvikleri, hibe/finansman ve enerji/istihdam destekleri sunmaktadır. Program koşulları genellikle asgari kapasite, enerji verimliliği metrikleri (örneğin PUE eşiği) ve yapay zekâ donanım uyumluluğu gibi teknik kriterler içermektedir1.

Başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinde teknik şartnamelerin standartlara uyumlu hazırlanması ve yatırım takviminin kamu takvimleriyle senkronize edilmesi kritik önem taşır.

Bunlara ek olarak, genel yatırım teşvik sistemi (KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, SGK prim desteği vb.) ve enerji maliyetlerinin uzun vadede sabitlenmesine yönelik ikili enerji tedarik anlaşmaları (PPA) ile yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) üzerinden entegrasyon, finansal fizibiliteyi güçlendirmektedir. Vergi boyutunda ayrıca; kurumlar vergisi planlaması, KDV istisna/istisna dışı kalemlerin ayrıştırılması, finansman gider kısıtlaması etkileri, transfer fiyatlandırması belgeleri ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile holding/özel amaçlı şirket (SPV) kurguları da dikkate alınmalıdır. Erken aşamada vergi hüküm ve teminatlarının finansman ve kira/ üst hakkı sözleşmeleriyle uyumu sağlanmalıdır.

Teknik standartlar ve TSE sertifikasyon süreci

Uygulamada TS EN 50600 ailesi başta olmak üzere tesis tasarım–inşa–işletme döngüsünü kapsayan standartlar referans alınmaktadır. TSE nezdinde tasarım, tesis ve işletme aşamalarına yönelik sertifikasyon; mimari, enerji, soğutma, fiziksel güvenlik ve operasyonel süreçlerin yerinde doğrulanmasını içerir ve izleme denetimleriyle sürdürülmektedir. Karbon ayak izi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri bakımından “yeşil/karbon nötr/sürdürülebilir veri merkezi” sertifikasyon seviyeleri pazarlama ve uyum boyutunda rekabet avantajı yaratmaktadır.

Enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik

Veri merkezleri serbest tüketici statüsü kapsamında tedarik seçeneklerini çeşitlendirebilecektir; lisans gereklilikleri, bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım bedelleri üzerinden maliyet yapısı optimize edilebilecektir. Yenilenebilir kaynak entegrasyonu, atık ısı geri kazanımı ve su kullanım verimliliği gibi tasarım kararları hem işletme giderlerini hem de düzenleyici/kredi derecelendirme beklentilerini etkilemektedir. Ulusal emisyon ticareti sisteminin kademeli uygulanması öngörüsü, orta–uzun vadeli maliyet ve sözleşme fiyatlamalarına yansıtılmalıdır.

ESG/sürdürülebilirlik ekseninde ise; TS EN 50600 ile uyumun yanı sıra, kamu otoritelerince yayımlanan yeşil büyüme ve enerji verimliliği yol haritaları dikkate alınmalı; enerji verimliliği (PUE/WUE), atık ısı geri kazanımı ve su verimliliği hedefleri sözleşmesel KPI’lara dönüştürülmelidir. TÜBİTAK’ın Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası ve BİLGEM’in veri merkezi/ sistem odası rehberleri, teknik tasarım ve tedarik standartları açısından referans teşkil edebilecektir.

Mülkiyet ve aynî hak kurguları: arsa edinimi, üst hakkı, uzun süreli kiralama

Veri merkezi yatırımlarında gayrimenkulün hukuki kurgusu genellikle üç eksende şekillenmektedir: (i) arsanın mülkiyetinin edinilmesi ve doğrudan geliştirme, (ii) belirli bir süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte tesis kurmaya imkân veren “üst hakkı” (yapı ve tesis lehine irtifak), (iii) uzun süreli kira/hasılat kirası ve buna bağlı inşa–işlet–devret benzeri sözleşme kümeleri.

Bu alternatiflerin her birinde tapu şerhleri, kira süresi ve uzatma opsiyonları, inşaatın iktisap rejimi (sökülür–sökülmez yapı ayrımı), devir ve alt kiralama kısıtları, step‑in hakları ve fesih– tahliye hükümleri yatırımın banka/finansman kabiliyetini doğrudan etkiler. Üst hakkı ve uzun süreli kira senaryolarında, tahsis edilen alanlar, trafo ve soğutma sahaları ile fiber–enerji hatları için leh ve aleyhe irtifakların (geçit, enerji nakil, katlanma) kurulması; bunların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için tapu siciline şerhi esastır. Yatırımcı lehine önalım/geri alım, satın alma opsiyonu ve kira bedelinin endekslenmesi (enerji/işçilik bileşenlerine dayalı revizyon mekanizmaları) sözleşmesel düzeyde netleştirilmelidir.

Gayrimenkul ve izin süreçleri: planlama, ruhsat, EIA ve arsa geliştirme

Veri merkezleri genellikle “teknik altyapı/enerji– bilişim tesisi” fonksiyonlarına uygun imar planı kararları ve yapı ruhsatı gerektirmektedir. Uygulamada 1/5000–1/1000 plan kararlarının fonksiyon, emsal (KAKS) ve taban alanı (TAKS) koşulları; parselin tevhid/ifraz ihtiyacı; çekme mesafeleri ve yükseklik sınırlamaları erken aşamada teyit edilmelidir. Arsa üretimi ve plan tadilatlarında kamusal terkler, yol–yeşil alan donatıları ve kentsel altyapı katılım payları maliyete etkisi yüksek kalemlerdir.

Kamu/özel mülkiyet rejimi, kamulaştırma/acele kamulaştırma riski ve kamu yararı kararları ile kültür varlığı–koruma alanı etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji–fiber hatları, trafo ve soğutma sahaları için irtifakların tesisi, güzergâh kazı ve geçiş izinleri ile üçüncü kişilerin aynî/şahsi hakları üzerinde çakışma analizi yapılmalıdır. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yükümlülüğü ise kapasiteye göre değişmekte olup; gürültü, atık ısı, su kullanımı/ deşarj ve tehlikeli madde depolaması yönlerinden etütler proje tasarımına entegre edilmelidir. Afet riski (deprem, sel, yangın) ve toprak–jeoloji özellikleri; temel sistemi, sismik dayanım, yangın duvarları, kaçış güzergâhları ve sigorta hükümlerini belirlemektedir.

Ruhsat ve iskân sürecinde şantiye kuruluşu, yapı denetimi, kısmi kabul ve geçici kabul zincirinin, kira/üst hakkı sözleşmelerindeki teslim– başlangıç tarihleriyle uyumlandırılması kritik önemdedir. Kiraya veren tarafın finansmanı için ipotek, yönetim hakkı, kira alacaklarının temliki ve teminat mektupları gibi güvenceler; kiracı lehine tapu şerhi, rehin hakkı ve step‑in düzenekleri dengeli kurulmalıdır.

Sözleşme mimarisi: colocation/kolaksyon, bulut, SLA ve risk tahsisi

Ticari modelin kolokasyon veya yönetilen hizmet kombinasyonlarına göre şekillenmesi; hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA), kesinti tazminleri, erişim–güvenlik protokolleri, değişiklik yönetimi, veri işleme ve alt yüklenici zinciri, lisans–uyum beyanları ile sigorta ve sorumluluk sınırlamaları gibi hükümleri farklılaştırmaktadır. Buna paralel olarak gayrimenkul boyutunda; kira/üst hakkı süresi ve uzatma opsiyonları, teslim koşulları (shell & core/fit‑out), yapısal değişiklik ve tadilat izinleri, ortak alan kullanımı, otopark–yükleme sahaları, gürültü/atık ısı–sınır değerleri ve komşuluk hükümleri ile tapu şerhleri–muvafakatler sözleşmenin temel unsurlarıdır.

Enerji fiyat ayarlama mekanizmaları, kapasite artış opsiyonları, kira uyarlama hükümleri (endeks/bileşik formüller), force majeure/ enerji kesintisi senaryoları, temerrüt ve fesih–taşınma süreçleri risk tahsisi bakımından kritik hükümlerdir. Kiracının donanım ve rafları üzerindeki mülkiyetin korunması, rehin yasağı/ istisnaları ve tahliye–söküm protokolü açıkça düzenlenmelidir.

Çıkış senaryoları ve değerleme açısından ise: Pay devri (share deal), varlık/işletme devri (asset deal) ve tasfiye senaryoları; change of control bildirimleri, müşteri sözleşmelerindeki devir hükümleri, lisans/izin güncellemeleri ve hizmet sürekliliği planıyla birlikte ele alınmalıdır. Kiracılı yapılarda taşınmazın devri veya sözleşmenin sona ermesinde tahliye–söküm–iade protokolü, güvenlik mevduatı/teminat mektuplarının tasfiyesi ve IİK çerçevesindeki tahliye yollarının zaman-maliyet etkileri önceden çalışılmalıdır. İşlemin niteliğine göre rekabet hukuku bildirim/ eşik analizleri ile vergisel kapanış (KDV, damga, harç) ve varlık devirlerinde envanter–teslim zinciri planlaması tamamlayıcı unsurlardır.

Finansman modelleri ve yatırım takvimi

Büyük ölçekli sermaye ihtiyacı; proje finansmanı, varlık bazlı menkul kıymetleştirme, GYO (REIT) yapıları, sat–geri kirala ve ortak girişim modelleriyle karşılanabilecektir. Gayrimenkule özgü teminat paketi; arsa/üst hakkı üzerine ipotek, kira alacaklarının temliki, sigorta tazminatlarının temliki, makine‑teçhizat rehinleri ve gelir paylaşımı taahhütlerinden oluşmaktadır. Kira/üst hakkı ilişkilerinde bankaların “step‑in” ve sözleşmeyi devralma haklarının açıkça tanımlanması finansman bulunabilirliğini artırmaktadır. İnşaat, mekanik– elektrik kurulum, test/devreye alma ve sertifikasyon aşamalarını içeren 24–36 aylık bir takvim, idari izinler ve tedarik zinciri kısıtları gözetilerek planlanmalıdır. Teşvik başvuruları ve TSE süreçleri, ihale–tedarik programlarıyla uyumlu yürütüldüğünde zaman maliyeti azaltmaktadır.

Varlık değerlemesi; teknik seviye ve sertifikasyon (ör. TS EN 50600), kira/SLA portföyünün süresi ve karşı taraf kalitesi, enerji maliyeti yapısı ve PPA’lar, kapasite doluluk eğrileri ve genişleme opsiyonları üzerinden modellenmektedir. Çıkış sürecinde bağımsız değerleme, teknik due diligence ve veri odası (dataroom) hazırlığı; sözleşme atılabilirliği ve regülasyon/izin devri riskleriyle birlikte takvime entegre edilmelidir.

Dış yatırımcı rejimi ve güvenlik değerlendirmeleri

Doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı uyarınca yabancı yatırımcılar prensip olarak yerli yatırımcılarla eşit muamele görür ve veri merkezi kurulumuna yönelik genel bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Taşınmaz edinimi ve üzerindeki aynî hakların (üst hakkı, irtifaklar) tesisinde ise proje lokasyonuna göre değişen kısıt ve izin süreçleri bulunabileceğinden, arazi edinimi öncesinde askerî yasak–özel güvenlik bölgeleri, kıyı ve orman rejimi, tarım arazisi niteliği ile yabancı sermayeli şirketlere özgü bildirim/ izin yükümlülükleri yönünden ayrı bir hukuki inceleme yapılmalıdır. Bununla birlikte sektörel düzenleyicilerin (örneğin elektronik haberleşme ve siber güvenlik otoriteleri) milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle müdahale/denetim yetkileri mevcuttur.

Bu nedenle, erken aşamada lisans–bildirim yükümlülükleri, tedarik zinciri güvenliği, kritik bileşenler ve veri yerleşimi haritalarının şeffaf bir uyum planıyla belgelendirilmesi tavsiye edilmektedir.

Sonuç

Türkiye, veri merkezi yatırımları bakımından güçlü yapısal avantajlara sahip olmakla birlikte, mevzuatta yeknesak “veri merkezi işletmecisi” tanımının güçlendirilmesi, enerji ve arsa tahsisi için büyük ölçekli hazır alanların artırılması ve yerli tedarik–hizmet ekosisteminin derinleştirilmesi gibi alanlarda gelişim potansiyeli barındırmaktadır. Avrupa’nın birincil pazarlarındaki kapasite kısıtları ve yatırımların ikincil pazarlara yönelmesi, Türkiye için zamanlaması kritik bir fırsat oluşturmaktadır.

Başarının anahtarı; düzenleyici öngörülebilirlik, standartlara uyumlu teknik tasarım, sürdürülebilir enerji entegrasyonu ve yatırımı hızlandıran izin ve teşvik koordinasyonudur.

Footnotes

1 (*): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 yılına kadar 30 milyar dolar bütçeli bir program başlatmıştır. Bu kapsamda veri merkezleri ve ilişkili alanlar için 4 temel çağrı açılmıştır:

HIT-Veri Merkezi Çağrısı (1,5 milyar dolar bütçe): Minimum

30 MW kapasite, AI donanımlarıyla asgari %50 uyum ve maksimum 1,4 PUE değeri şartları aranmaktadır. %50’ye varan vergi teşviki, yatırım tutarının %10’una kadar enerji desteği ve istihdam desteği sunulmaktadır.

HIT-Yapay Zeka Çağrısı (1,6 milyar dolar bütçe): Minimum 100 milyon dolar tutarında yapay zeka odaklı bulut yatırımları için tasarlanmıştır. %60 vergi teşviki, %40’a kadar hibe, %70’e kadar avantajlı finansman ve %20 pazar geliştirme desteği sunulmaktadır.

HIT-Kuantum Çağrısı (300 milyon dolar bütçe): Minimum 50 milyon dolar tutarındaki kuantum bilişim projelerine %60 vergi teşviki ve %40 hibe sağlanmaktadır.

HIT-Endüstriyel Robot Çağrısı (1 milyar dolar bütçe): Yılda en az 000 adet robot üretim kapasitesi şartıyla, robot başına 5.000 dolara kadar hibe verilmektedir.

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