Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Sağlanan Yatırım Teşviklerinin Süresi Uzatıldı

1 Şubat 2025 tarih ve 32800 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile:

2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Karar kapsamında 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.” ifadesinde bulunan “31/12/2024” ibaresi “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.

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