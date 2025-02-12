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12 February 2025

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Sağlanan Yatırım Teşviklerinin Süresi Uzatıldı

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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1 Şubat 2025 tarih ve 32800 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların...
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1 Şubat 2025 tarih ve 32800 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile:

2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Karar kapsamında 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.” ifadesinde bulunan “31/12/2024” ibaresi “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.

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