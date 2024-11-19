Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Önceki Hali Yeni Hali

4 üncü Madde Dördüncü Fıkra: Başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartı aranır. 4 üncü Madde Dördüncü Fıkra: Başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartı aranır. Ayrıca, son verilen mali yıl bilançosunda yer alan özkaynak tutarının en az 50 milyon TL olması gerekir.

4 üncü Madde Beşinci Fıkra: Finansman Programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmaz. 4 üncü Madde Beşinci Fıkra: Finansman programından yararlanan yatırımcılara, söz konusu finansman kullanımlarından doğan faiz veya kâr payı ödemeleri için ilgili teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz veya kâr payı desteği sağlanmaz.

5 inci Madde Birinci Fıkra: Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular Teknik Komite tarafından puanlanır ve başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulur. 5 inci Madde Birinci Fıkra: Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular Teknik Komite tarafından puanlanır ve başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulur.

5 inci Madde İkinci Fıkra: Teknik Komite, değerlendirmeye aldığı projeleri; Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formunda (Ek.3) yer alan kriterler üzerinden puanlandırır. 5 inci Madde İkinci Fıkra: İki aşamalı değerlendirmenin ilki olan ön başvuru aşamasında Teknik Komite, başvuru sahibi firmanın projeyi başarı ile hayata geçirmek ve hedeflenen nitelikte üretim yapabilmek için gerekli teknik yeterlilik ve kapasiteye sahip olmasının yanı sıra yatırım kapsamında yapılacak yıllara sâri ek üretim faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkısı, yatırımın katma değer düzeyi, ürünün ait olduğu sektör açısından önemi ve diğer sektörlerin gelişimine sağlayabileceği katkılar göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirmesini tamamlar.

5 inci Madde Üçüncü Fıkra: Bakanlığın yatırımcılara yaptığı Teknik Komite değerlendirme bildirimi yatırımcıların başvurdukları Finansman Programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmaz ve Finansman Programını düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmaz. 5 inci Madde Üçüncü Fıkra: Teknik Komite ön başvuru aşamasını başarıyla tamamlayan projeleri; Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formunda (Ek.3) yer alan kriterler üzerinden puanlandırır.



5 inci Madde Dördüncü Fıkra: Bakanlık hangi Finansman Programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan eder. 5 inci Madde Dördüncü Fıkra: Ön başvuru aşamasında reddedilen veya kesin başvuru aşamasında değerlendirme sonucu yeterli puan alamayan proje sahibi firmalar, firma yapısının veya proje içeriğinin, değerlendirme kriterleri doğrultusunda geliştirilmesi ve başvuru sonucunun firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren en az altı ay geçmiş olması şartıyla yeniden başvuru yapabilir.



5 inci Madde Beşinci Fıkra: Finansman Programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilir. 5 inci Madde Beşinci Fıkra: Bakanlığın yatırımcılara yaptığı Teknik Komite değerlendirme bildirimi yatırımcıların başvurdukları Finansman Programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmaz ve Finansman Programını düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmaz.

(6) Bakanlık hangi Finansman Programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan eder.

