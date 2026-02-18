Türk vatandaşlığı, Türkiye'nin jeopolitik konumu, gelişmiş sağlık ve eğitim altyapısı ile sunduğu ekonomik fırsatlar nedeniyle her yıl binlerce yabancı yatırımcı ve birey tarafından...

2026 Güncel Rehber: Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Mevzuat Uygulamaları

Türk vatandaşlığı, Türkiye'nin jeopolitik konumu, gelişmiş sağlık ve eğitim altyapısı ile sunduğu ekonomik fırsatlar nedeniyle her yıl binlerce yabancı yatırımcı ve birey tarafından talep edilen bir statüdür. Ancak 2026 yılına gelindiğinde, Türk vatandaşlığının kazanılması süreci, geçmişe oranla çok daha detaylı bir hukuki inceleme, finansal şeffaflık ve güvenlik soruşturması gerektirmektedir. Bu süreçte profesyonel bir rehberlik almak, başvuru dosyasının reddedilme riskini minimize etmek adına hayati önem taşımaktadır.

1. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartlarındaki Değişiklikler

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı yatırımcılar için en hızlı ve etkili yol olan istisnai vatandaşlık programı, 2026 yılı itibarıyla güncellenmiş finansal eşikler ve uygulama esasları ile yürütülmektedir. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanmak isteyenlerin aşağıdaki seçeneklerden birini tamamlaması gerekmektedir:

A. Taşınmaz Yatırımı ile Vatandaşlık

En az 400.000,00 USD tutarında taşınmazın satın alınması ve tapu kayıtlarına 3 yıl boyunca satılmama şerhi konulması temel şarttır. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere satın alınan gayrimenkulün; kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulu olması, ekspertiz raporunun güncel değerlemeleri yansıtması ve ödemenin banka kanalıyla yapılması zorunludur. Esenyel & Partners olarak, taşınmazın hukuki durumunu (haciz, ipotek, imar durumu, kdv muafiyeti vb) detaylıca inceleyerek yatırımınızı güvence altına alıyoruz.

B. Banka Mevduatı ve Finansal Araçlar

En az 500.000,00 USD karşılığı Türk Lirası'nın Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl süreyle yatırılması bir diğer önemli yöntemdir. Bu kapsamda:

Mevduatın 3 yıl boyunca çekilmemesi şartı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından takip edilir.

Türk vatandaşlığını kazanabilirler grubundaki yatırımcılar, alternatif olarak 500.000,00 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını veya gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarını da tercih edebilirler.

2026 düzenlemeleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yapılan 500.000,00 USD tutarındaki yatırımlar da geçerli bir vatandaşlık yolu hâline gelmiştir.

C. İstihdam Oluşturma

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen iş sahipleri, doğrudan vatandaşlık hakkı elde edebilmektedir. Bu süreçte sigorta kayıtlarının ve personelin sürekliliğinin bakanlık nezdinde doğrulanması kritik önem taşır.

2. İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Komisyon Kurulması ve Güvenlik Denetimi

Vatandaşlık süreçlerinin takibi, istismarların önlenmesi ve milli güvenlik taramaları amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey bir komisyon faaliyet göstermektedir. Bu komisyon; Çalışma, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşur.

Komisyonun temel sorumluluk alanları şunlardır:

Güvenlik Soruşturması: Başvuru sahiplerinin kamu düzeni, milli güvenlik ve terörle iltisak gibi konularda detaylı taramalarını yapmak.

Başvuru sahiplerinin kamu düzeni, milli güvenlik ve terörle iltisak gibi konularda detaylı taramalarını yapmak. Hassas Denetim: Yatırımın devamlılığını 3 yıl boyunca periyodik olarak izlemek ve şartların bozulması durumunda vatandaşlık iptali sürecini başlatmak.

Yatırımın devamlılığını 3 yıl boyunca periyodik olarak izlemek ve şartların bozulması durumunda vatandaşlık iptali sürecini başlatmak. Sosyal Bağların İncelenmesi : Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla vatandaşlık kazananların aile birliğinin sahte (anlaşmalı) olup olmadığını mülakatlar ve yerinde incelemelerle denetlemek.

: Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla vatandaşlık kazananların aile birliğinin sahte (anlaşmalı) olup olmadığını mülakatlar ve yerinde incelemelerle denetlemek. Özel Statüler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları veya herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybedenler grubundaki kişilerin yeniden kazanım dosyalarını değerlendirerek karara bağlamak.

3. Gelirlerin Türk Lirası Mevduat Hesabında Tutulması ve DAB Zorunluluğu

2026 yılı mevzuatının en belirgin özelliği, finansal işlemlerin Türk Lirası merkezli yürütülmesidir. Döviz bazlı yatırımların tamamında Döviz Alım Belgesi (DAB) ibrazı zorunludur.

Merkez Bankası Satışı: Gayrimenkul alımı veya banka mevduatı için getirilen yabancı para birimleri, işlem öncesinde bir banka aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satılır.

Gayrimenkul alımı veya banka mevduatı için getirilen yabancı para birimleri, işlem öncesinde bir banka aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satılır. TL Bloke Uygulaması: Satış sonucunda elde edilen Türk Lirası tutarı, bankada açılan özel hesaplarda veya devlet borçlanma araçlarında 3 yıl boyunca tutulur.

Satış sonucunda elde edilen Türk Lirası tutarı, bankada açılan özel hesaplarda veya devlet borçlanma araçlarında 3 yıl boyunca tutulur. Hukuki Risk Yönetimi: Kararı ile türk vatandaşlığına hak kazanan bireylerin, 3 yıllık bloke süresi dolmadan parayı çekmesi veya mülkü satması durumunda vatandaşlık hakları geri alınabilmektedir.

Esenyel & Partners uzman ekibi, Türk vatandaşlığı kanunu uyarınca yürütülen bu finansal operasyonların Merkez Bankası ve BDDK yönetmeliklerine %100 uyumlu olmasını sağlayarak müvekkillerini finansal hatalardan korur.

4. Başvuru Sürecinde Esenyel & Partners Farkı

Türk vatandaşlığı kazanma süreci sadece evrak tesliminden ibaret değildir; bu yolculuk ciddi bir hukuki strateji gerektirir. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu oldukça detaylı maddeler içermekte ve uygulama yönetmelikleri sık sık güncellenmektedir.

Esenyel & Partners olarak müvekkillerimize şu alanlarda kapsamlı hizmet sunmaktayız:

Ön İnceleme ve Risk Analizi: Başvuru sahibinin öz geçmişini ve yatırım kaynağını analiz ederek sürecin başında olası engelleri tespit ediyoruz. Dosya Hazırlığı: Başvuru için gerekli olan apostilli tasdikli belgelerin, çevirilerin ve noter onaylarının noksansız hazırlanmasını sağlıyoruz. Bürokratik Takip: Tapu Dairesi'nden Göç İdaresine, bankalardan ilgili bakanlıklara kadar tüm kurumlar nezdinde süreci anlık olarak takip ediyoruz. İkamet ve Kimlik İşlemleri: Vatandaşlık başvurusu onaylanana kadar geçen sürede Müvekkillerimizin Türkiye'de yasal olarak kalmasını sağlayan özel ikamet izinlerini (31/J maddesi uyarınca) temin ediyoruz.

Sonuç

Türk vatandaşlığı kazanmak, 2026 yılı şartlarında hem büyük bir ayrıcalık hem de büyük bir hukuki sorumluluktur. Türk Vatandaşlığı Kanunu maddelerine hakim olmayan, güncel Merkez Bankası talimatlarını takip etmeyen başvurular maalesef olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Vatandaşlık hakkınızı ve geleceğinizi riske atmamak, sürecin her adımında şeffaf ve güvenilir bir hukuki destek almak için Esenyel & Partners ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman avukatlarımız, başvurunuzun en kısa sürede ve başarıyla sonuçlanması için her zaman yanınızdadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.