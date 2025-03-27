Ankara Bölge İdare Mahkemesi Türk Vatandaşlığı Başvurularında Emsal Niteliğinde Bir Karar Verdi.

İçişleri Bakanlığı ("Bakanlık"), yatırım yoluyla istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması için anne, baba ve çocuk için yapılan başvuruda, çocuğun karar tarihinde 18 yaşını doldurmuş olması nedeniyle anne ve baba ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanamayacağına karar vererek başvuruları reddetmekteydi. İdare Mahkemeleri de bu konunun Bakanlık'ın takdir yetkisi olduğu gerekçeleriyle davaları reddetmekteydi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi 2024/5650 E. 2024/6229 K. sayılı kararında, başvurucunun ergin olmama şartının ve dolayısıyla 18 yaşını doldurmamış olma şartının başvuru sırasında aranması gerektiğini, karar tarihinde bu şartın aranacağına dair 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda düzenleme olmadığından bu koşulun ileri sürülemeyeceğini belirterek Bakanlık'ın işleminin hukuka aykırı buldu ve işlemi iptal etti.

SONUÇ:Yatırım yoluyla istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan başvurularında anne ve baba ile birlikte başvuran çocukların, başvuru tarihinde ergin olmaması yeterli olup vatandaşlık başvurusunun karara bağlandığı tarihte ergin olmaması aranmayacaktır.

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