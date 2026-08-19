2027'de Sona Erecek Dampinge Ve Sübvansiyona Karşı Önlemler İçin NGGS Başvuru Takvimi

14 Ağustos 2026 tarihli ve 33340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/28) (“Tebliğ”) ile 2027 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolacak on bir dampinge ve sübvansiyona karşı önlem ilan edilmiştir. Anılan önlemler, haklarında nihai gözden geçirme soruşturması (“NGGS”) açılmadığı takdirde 15 Ocak ile 14 Haziran 2027 tarihleri arasında sona erecektir.

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I. Giriş

14 Ağustos 2026 tarihli ve 33340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/28) (“Tebliğ”) ile 2027 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolacak on bir dampinge ve sübvansiyona karşı önlem ilan edilmiştir. Anılan önlemler, haklarında nihai gözden geçirme soruşturması (“NGGS”) açılmadığı takdirde 15 Ocak ile 14 Haziran 2027 tarihleri arasında sona erecektir.

Takvim, listelenen ürünlerin yerli üreticileri bakımından fiilen bir başvuru dönemi başlatmaktadır. İlgili yerli üreticiler ile yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşlar, önlemin sona ermesinin dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam etmesine ya da yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla NGGS açılmasını talep edebilmektedir. Başvurunun yeterli delillerle desteklenmesi ve önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahibinin kendi kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresinden Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Üç aylık bu süre, hazırlığın son gönderim gününe göre planlanmasına elverişli değildir. Zira başvuru sahibinin temsil sıfatı, ürün ile yürürlükteki önlemin eşleştirilmesi, iddiayı destekleyen deliller ve KEP gönderimine ilişkin kurumsal yetkilendirme aynı dosyada bir araya gelmektedir. Tablodaki en erken son başvuru tarihi 15 Ekim 2026 olduğundan, kapsamdaki üreticilerin ürün ve önlem eşleştirmesini gecikmeksizin tamamlaması gerekmektedir. Ürün ile yürürlükteki önlemin eşleştirilmesine yönelik ilk tarama ve NGGS başvuru sürelerinin takibi, ASY Legal Trade Defense Hub üzerinden yapılabilir.

II. NGGS Başvurusunun Hukuki Çerçevesi

Beş Yıllık Süre Ve Soruşturmanın Önleme Etkisi

Tebliğ’in 5’inci maddesi, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 35’inci maddesine dayanarak kesin önlemlerin yürürlük süresini düzenlemektedir. Buna göre kesin önlem, yürürlüğe girdiği tarihten veya damping ya da sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkmaktadır.

Ne var ki bu sonuç, geçerli bir başvuru üzerine NGGS açılması hâlinde farklılaşmaktadır. Başvuru, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü bünyesindeki Damping ve Sübvansiyon Dairesi tarafından değerlendirilmekte, geçerli görülmesi hâlinde soruşturma başlatılmakta ve yürürlükteki önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam etmektedir. Dolayısıyla süresinde yapılan başvuru önlemi kendiliğinden beş yıl uzatmamakta; mevcut önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam etmesi, başvurunun geçerli bulunarak NGGS’nin açılmasına bağlıdır.

Başvuru Hakkı Ve İspat Konusu

Başvuru hakkı, tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üreticilerine ve yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşlara tanınmıştır. Ürünün Türkiye’de üretiliyor olması tek başına başvuru sahibinin bu kapsama girdiğini göstermemektedir. Başvuru sahibinin ilgili ürün bakımından yerli üretici olduğunu veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini dosyada ortaya koyması bu nedenle önem taşımaktadır.

Başvurunun maddi temeli de Tebliğ’de sınırlandırılmıştır. Başvuru sahibi, önlemin sona ermesi hâlinde dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam edeceği ya da yeniden meydana geleceği yönündeki iddiasını yeterli delille desteklemekle yükümlüdür. Bu eşik, NGGS dosyasının mevcut önlemin korunmasına yönelik bir talep yazısından ibaret olamayacağını göstermektedir. Ürün, önlem, yerli üretim dalı ve söz konusu iddia arasında delile dayalı bir bağ kurulmalıdır.

III. 2026-2027 Başvuru Takvimi

Tebliğ’in 4’üncü maddesindeki tablo, her önlem için bitiş tarihini göstermektedir. Aşağıdaki tablonun son sütunu ise “en geç üç ay önce” kuralı uyarınca bitiş tarihinden üç takvim ayı geriye gidilerek hesaplanmıştır. Bu tarihler dosya hazırlığına başlanacak günler değil, KEP gönderiminin tamamlanmış olması gereken son günlerdir.

Ürün veya ürün grubu Tebliğ Önlemin bitiş tarihi Hesaplanan son başvuru tarihi (KEP) 8408.90.41.90.00 GTİP’li belirli motorlar 2021/52 15 Ocak 2027 15 Ekim 2026 Bisiklet dış ve iç lastikleri ile tabloda sayılan tekerlekler 2022/3 20 Ocak 2027 20 Ekim 2026 Motosiklet dış ve iç lastikleri ile tabloda sayılan tekerlekler 2022/4 20 Ocak 2027 20 Ekim 2026 Belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil) 2022/1 2 Şubat 2027 2 Kasım 2026 Sodyum formiat 2022/2 2 Şubat 2027 2 Kasım 2026 Tabloda GTİP ve istisnaları ayrıntılandırılan emniyet camları 2022/7 23 Şubat 2027 23 Kasım 2026 Belirli poliester levha, plaka, film, folyo ve şeritler 2022/8 6 Mart 2027 6 Aralık 2026 Protez dişlerin bağlantı parçaları 2022/12 ve 2025/4 14 Nisan 2027 14 Ocak 2027 Yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları 2022/13 13 Mayıs 2027 13 Şubat 2027 Tabloda sayılan transmisyon zincirleri ve aksamları 2022/14 13 Mayıs 2027 13 Şubat 2027 Belirli merkezi iklimlendirme ve proses suyu chiller ürünleri 2022/17 14 Haziran 2027 14 Mart 2027

Hesaplanan son başvuru tarihlerinden 6 Aralık 2026 ile 14 Mart 2027 pazar, 13 Şubat 2027 ise cumartesi gününe rastlamaktadır. Tebliğ bu hâller için ayrı bir uzama kuralı öngörmediğinden, anılan dosyalarda gönderimin hafta sonundan önceki iş gününe bırakılmayıp daha erken tamamlanması gerekmektedir. Bu yaklaşım kanuni süreyi uzatan bir sonuç doğurmamakta, yalnızca KEP iletisinin hazırlanması, yetkili onayının alınması ve gönderim delilinin saklanması için makul bir hata payı bırakmaktadır.

IV. Ürün Kapsamının Ve Yürürlükteki Önlemin Eşleştirilmesi

Tebliğ tablosu, bitiş tarihlerinin yanı sıra önlemin yayımlandığı tarihteki tarife pozisyonunu, eşya tanımını, Resmî Gazete tarih ve sayısını ve ilgili tebliğ numarasını da içermektedir. Bu unsurlar birlikte okunmalıdır. GTİP veya GTP numarasının şirket ürünleriyle ilk bakışta örtüşmesi, ürünün önlem kapsamında bulunduğu sonucunu tek başına doğurmamaktadır. Tablodaki teknik eşya tanımı, parantez içi sınırlamalar ve hariç tutulan ürünler de eşleştirmenin ayrılmaz parçasıdır.

Bu ayrım özellikle motorlar, lastik ve tekerlek bileşenleri, emniyet camları ile chiller ürünlerinde belirginleşmektedir. Örneğin motorlara ilişkin satır, su soğutmalı veya birden fazla silindire sahip motorları kapsam dışında bırakmaktadır. Emniyet camı ve chiller satırları da teknik kullanım veya ürün tipine bağlı sınırlar içermektedir. Eşleştirmede şirketin ticari ürün adı değil, teknik özellik, tarife sınıflandırması ve ilgili önlem tebliğindeki kapsam esas alınmalıdır.

Öte yandan hazırlık aşamasında ikinci bir eşleştirme daha yapılmalıdır. 2026/28 sayılı Tebliğ’deki satır ile o satırda gösterilen önceki önlem tebliği karşılaştırılmalı, önlemin ülke, ihracatçı veya üretici kapsamı, oranı ve sonradan değişen unsurları asıl önlem tebliğinden ve sonraki resmî işlemlerden doğrulanmalıdır. Anılan unsurlar takvim tablosundan çıkarılamamakta olup, NGGS iddiasının hangi ithalat ve piyasa verileri üzerine kurulacağını doğrudan belirlemektedir.

V. Delil Dosyası, KEP Gönderimi Ve Kurumsal Hazırlık

Başvuru Dosyasının Kurulması

Tebliğ, başvurunun yeterli delille desteklenmesini şart koşmakla birlikte delil kategorilerini tek tek saymamaktadır. Dosya, başvuru sahibinin yerli üretici veya yerli üretim dalı adına hareket eden taraf olduğunu ve devam ya da yeniden meydana gelme iddiasının yeterli delille desteklendiğini birlikte ortaya koyacak biçimde kurulmalıdır. Kullanılacak veri dönemi, şirket kayıtları, sektör verileri ve destekleyici diğer belgeler de bu iki hukuki eksen etrafında düzenlenmelidir.

Başvuru formuna, Ticaret Bakanlığının internet sitesindeki “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon” ve “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri izlenerek erişilmektedir. Formun son haftada doldurulması yerine, ürün kapsamı ve veri sahipleri belirlendikten sonra bir çalışma nüshasının oluşturulması, eksik bilgi taleplerinin şirket içinde doğru birimlere yöneltilmesine imkân vermektedir. Satış, mali işler, üretim, gümrük ve hukuk ekiplerinin sunduğu verilerin aynı ürün tanımı ve aynı dönem üzerinden ilerlemesi gerekmektedir.

KEP Gönderimi Ve Yetkilendirme Zinciri

Yazılı başvurunun, başvuru sahibine ait KEP adresinden Ticaret Bakanlığının KEP adresine gönderilmesi zorunludur. Gönderim kanalı, başvurunun içeriğine ilişkin şarttan bağımsız bir usul şartı niteliğindedir. Şirketin KEP hesabına erişim yetkisi, imza ve onay zinciri, nihai eklerin adlandırılması ve gönderim delilinin saklanması hesaplanan son başvuru tarihinden önce kontrol edilmelidir.

Kurumsal iç takvim de hesaplanan son başvuru tarihinden geriye doğru kurulmalıdır. İlk aşamada ürün ve önlem eşleştirmesi ile başvuru sıfatı belirlenmeli, ikinci aşamada delil ve veri seti tamamlanmalı, son aşamada yönetim onayı, başvuru formu, ekler ve KEP gönderimi sonuçlandırılmalıdır.

İthalatçılar Ve Yabancı Üreticiler Bakımından Takip

Başvuru hakkı yerli üretici sıfatına ve yerli üretim dalı temsiline dayanmakla birlikte takvim, ithalatçılar ile yabancı üretici ve ihracatçılar bakımından da ticari sonuç doğurmaktadır. Geçerli bir başvuru üzerine NGGS açılması hâlinde mevcut önlem soruşturma tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacağından, bu şirketlerin tedarik sözleşmeleri, fiyatlandırma varsayımları ve 2027 bütçeleri önlemin takvimdeki tarihte kendiliğinden sona ereceği kabulüne dayandırılmamalıdır.

Bu tarafların rolü, yerli üretim dalının başvuru hazırlığından farklıdır. Anılan şirketler bakımından öncelik, ürün ve tedarikçi kapsamının doğru belirlenmesi, NGGS açılış ilanının izlenmesi ve soruşturma açılması hâlinde katılım için gerekli ticari verilerin korunmasıdır. Böyle bir hazırlık, yerli üreticiye tanınan başvuru hakkıyla karıştırılmaksızın ayrı bir dosya akışı içinde yürütülmelidir.

VI. Genel Değerlendirme

2026/28 sayılı Tebliğ, 2027 yılının ilk yarısında sona erecek önlemleri ilan etmenin ötesinde, yerli üreticiler bakımından en erken 15 Ekim 2026’da dolan somut bir başvuru takvimi oluşturmuştur. Başvurunun hukuki ağırlık merkezini; doğru ürün ve önlem eşleştirmesi, yerli üretici sıfatının veya yerli üretim dalı temsilinin tevsiki, devam ya da yeniden meydana gelme iddiasının yeterli delille desteklenmesi ve dosyanın süresinde KEP ile gönderilmesi oluşturmaktadır.

Görüldüğü üzere en erken bitiş tarihine tabi üreticilerin ürün kapsamı ve önceki önlem tebliği incelemesini öncelikle tamamlaması gerekmektedir. Daha ileri tarihlere tabi şirketlerin de hazırlığı 2027’ye bırakmaması, veri dönemini, şirket içi sorumlulukları ve sektör düzeyindeki temsil çalışmasını son gönderim gününden önce sonuçlandırması beklenmektedir. İthalatçılar ile yabancı üretici ve ihracatçılar ise olası bir NGGS açılışının mevcut önlemi soruşturma sonuna kadar yürürlükte tutacağını tedarik ve fiyatlandırma planlarına yansıtmalıdır.

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