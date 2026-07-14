Jeopolitik Gelişmeler Denizciliğin Stratejik Değerini Yeniden Gösterdi

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Selçuk Esenyel’s articles from Esenyel Partners are most popular: in Turkey Esenyel Partners are most popular: within Criminal Law, Consumer Protection and Environment topic(s)

Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik haklarının en önemli sembollerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda açıklama yapan Esenyel & Partners kurucu ortağı Av. Selçuk Esenyel, Kabotaj Kanunu ile kazanılan hakların ülkemizin kendi kara sularında söz sahibi olmasının ve güçlü bir denizcilik ekosistemi oluşturmasının temelini attığını belirtti. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiği düşünüldüğünde denizlerde yaşanan gelişmelerin yalnızca ilgili ülkeleri değil, tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Esenyel, denizlerde güçlü olmanın, ekonomik olarak güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmanın da önemli koşullarından biri olduğunu belirtti.

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye’nin denizler üzerindeki egemenlik haklarını güçlendiren ve denizcilik sektörünün gelişimine yön veren tarihî düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. Kanunla birlikte Türkiye, kendi karasularındaki yük ve yolcu taşımacılığı ile liman ve kıyı hizmetlerini yürütme yetkisini millî unsurlara devrederek denizcilikte ekonomik ve ticari bağımsızlığını önemli ölçüde pekiştirdi. Bu adım, Cumhuriyet’in denizcilik alanındaki kalkınma hamlelerinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Aradan geçen yaklaşık bir asırlık süreçte Türkiye, sahip olduğu jeostratejik konumun avantajını etkin şekilde değerlendirerek deniz ticaretinde bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir aktör hâline geldi. Modern liman yatırımları, büyüyen deniz ticaret filosu, gelişen lojistik altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla denizcilik sektörü, ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Küresel ticaretin büyük bölümünün deniz yoluyla gerçekleştirildiği günümüzde sektör, dış ticaretin sürdürülebilirliği, tedarik zincirlerinin etkinliği ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından kritik bir rol üstleniyor.

Yaşanan Gelişmeler Denizciliğin Stratejik Önemini Daha Görünür Kıldı

Kabotaj Bayramı vesilesiyle bir açıklama yapan Esenyel & Partners kurucu ortağı Av. Selçuk Esenyel, Kabotaj Bayramı’nın yalnızca tarihî bir kazanımın yıl dönümü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek günümüzde yaşanan gelişmelerin denizcilik sektörünün stratejik önemini daha görünür hâle getirdiğini söyledi. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin, deniz ticaretinin ve denizcilik sektörünün küresel ekonomi için ne kadar kritik bir role sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Esenyel, “Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın Karadeniz’e yansımaları, tahıl sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar ve deniz güvenliğine ilişkin endişeler, deniz yollarında meydana gelen gelişmelerin dünya ticaretini doğrudan etkileyebildiğini gösterdi. Benzer şekilde İran ile ABD arasında yaşanan gerilimlerin ardından Hürmüz Boğazı’nın gündeme gelmesi, enerji arz güvenliğinin ve deniz taşımacılığının küresel ekonomi açısından taşıdığı stratejik önemi yeniden hatırlattı,” dedi.

Türkiye’nin Denizlerdeki Egemenliğinin ve Stratejik Gücünün Sembolü

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiği düşünüldüğünde denizlerde yaşanan gelişmelerin yalnızca ilgili ülkeleri değil, tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Esenyel, tedarik zincirlerinden enerji fiyatlarına, üretimden dış ticarete kadar birçok alanın denizlerdeki hareketlilikten doğrudan etkilendiğini vurguladı. “Bu nedenle Kabotaj Bayramı’nı yalnızca geçmişte elde edilmiş bir hak olarak değil, Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğinin, ekonomik bağımsızlığının ve stratejik gücünün sembolü olarak değerlendirmek gerekiyor. Kabotaj Kanunu ile kazanılan haklar, ülkemizin kendi karasularında söz sahibi olmasının ve güçlü bir denizcilik ekosistemi oluşturmasının temelini attı. Bugün de aynı anlayışla denizcilik sektörümüzü geliştirmeye, deniz ticaretindeki rekabet gücümüzü artırmaya ve mavi ekonominin sunduğu fırsatları daha etkin değerlendirmeye devam etmeliyiz,” diyen Esenyel, denizlerde güçlü olmanın, ekonomik olarak güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmanın da önemli koşullarından biri olduğunu kaydetti.

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