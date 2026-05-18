Uluslararası Tarım Ticaretinde Çözüm Yolları: GAFTA Ve FOSFA Tahkim Kuralları Rehberi

Uluslararası tarım ticaretinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde GAFTA ve FOSFA tahkim kuralları nasıl bir rol oynamaktadır? Bu rehber, tarım ürünleri ticaretinde faaliyet gösteren şirketlerin karşılaşabileceği hukuki sorunlara pratik çözümler sunmaktadır.

Küresel tahıl ve tarım ürünleri ticaretinin dinamik ve hacimli yapısı, alıcılar ve satıcılar arasında zaman zaman ticari uyuşmazlıkların yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu uyuşmazlıkların karmaşık ve yavaş işleyen yerel devlet mahkemeleri yerine, sektörü tanıyan uzmanlarca çözülmesi ticari devamlılık açısından hayati önem taşır. Bu noktada uluslararası tahkim sistemleri olan GAFTA (Tahıl ve Yem Ticareti Birliği) ve FOSFA (Yağlar, Tohumlar ve Yağ Birlikleri Federasyonu) devreye girmektedir.

Uluslararası ticaret hukuku alanındaki tecrübelerimiz ışığında, Esenyel Partners olarak müvekkillerimizin bu süreçleri en az hasarla ve en hızlı şekilde yönetmesini sağlıyoruz. Bu yazımızda, tahıl ve yağlı tohum tüccarları için rehber niteliği taşıyan GAFTA ve FOSFA tahkim kurallarının işleyişini, temel farklarını ve stratejik önemini inceleyeceğiz.

GAFTA Tahkim Kuralları: Tahıl ve Yem Ticaretinin Bel Kemiği

Dünya çapında tahıl ve yem ticareti sözleşmelerinin büyük bir çoğunluğu GAFTA standartlarına tabidir. GAFTA tahkimi, katı sürelere sahip, genellikle İngiliz hukuku prensiplerinin uygulandığı bir uyuşmazlık çözüm yoludur.

Hakem Profili: GAFTA hakemleri genellikle hukukçu değil, tahıl ticareti operasyonlarına ve tedarik zincirine hâkim olan deneyimli tüccarlar ve sektör profesyonelleridir.

Hukuki Masrafların Dağılımı: GAFTA tahkiminin en dikkat çekici özelliği, kural olarak haklı çıkan tarafın dahi avukatlık masraflarını karşı taraftan talep edememesidir. Bu yapı, tarafları ticari uzlaşmaya teşvik etmeyi amaçlar.

GAFTA tahkiminin en dikkat çekici özelliği, kural olarak haklı çıkan tarafın dahi avukatlık masraflarını karşı taraftan talep edememesidir. Bu yapı, tarafları ticari uzlaşmaya teşvik etmeyi amaçlar. Prosedürel Yapı (Rule 125 ve Rule 126): Standart uyuşmazlıklar, parasal bir limit olmaksızın Rule 125 kapsamında genellikle üç kişilik (veya tek) bir hakem heyeti ile yazılı deliller üzerinden çözülür. 75.000 £ altındaki daha düşük meblağlı uyuşmazlıklarda ise çok daha hızlı işleyen Rule 126 (Hızlandırılmış Tahkim) kuralları işletilir.

FOSFA Tahkim Kuralları: Yağlı Tohum ve Bitkisel Yağ Sektörünün Kılavuzu

FOSFA tahkimi yağlı tohumlar, bitkisel ve hayvansal yağ ticaretinde standardı belirler. Maliyet etkinliği ve ticari odaklı yaklaşımı ile bilinir.

Masrafların İadesi: GAFTA’nın aksine FOSFA, tahkimi kazanan tarafın makul avukatlık ve hukuki danışmanlık masraflarını kaybeden taraftan tahsil etmesine imkân tanır.

"Scott v Avery" Şartı: FOSFA sözleşmelerinin en kritik hukuki özelliklerinden biri bu şarttır. Bu kural, tahkim süreci tamamlanıp nihai karar verilmeden önce tarafların devlet mahkemelerine giderek ihtiyati tedbir (örneğin hesap dondurma kararları) almasını kesin olarak yasaklar.

Güncel Zaman Aşımı Süreleri: 2020 yılında yapılan güncellemelerle FOSFA, tahkim başlatma sürelerini daha net hâle getirmiştir. Kalite ve duruma ilişkin iddialarda tahliyenin/teslimatın bitiminden itibaren 90 gün; parasal ve diğer uyuşmazlıklarda ise teslimat süresinin bitiminden itibaren 120 gün içinde hakem atanması zorunludur.

GAFTA ve FOSFA Arasındaki Kritik Farklar

Emtia ticareti profesyonellerinin olası bir uyuşmazlık durumunda stratejilerini doğru kurabilmeleri için bu iki kurum arasındaki farkları bilmeleri şarttır.

Hukuki Unsur GAFTA Tahkimi (Tahıl ve Yem) FOSFA Tahkimi (Yağlı Tohumlar ve Yağ) İhtiyati Tedbir Yolu Mahkemelerden tedbir kararı alınması kural olarak kısıtlanmaz. Scott v Avery şartı nedeniyle mahkemeden tedbir alınması kural olarak yasaktır. Avukatlık Ücretleri Kazanan taraf, hukuki masraflarını kendi üstlenir. Kazanan taraf, makul hukuki masraflarını kaybedenden talep edebilir. Hak Düşürücü Süreler Sözleşme tipine göre değişen, karmaşık ve çok dar zaman sınırları vardır. Kalite uyuşmazlıkları için 90, diğer iddialar için 120 günlük standart sınırlar bulunur.

Tarım Ürünleri Tüccarları İçin Stratejik Tavsiyeler

Uluslararası tahkim süreçlerinde küçük bir usul hatası, milyonlarca dolarlık hak kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle operasyonel süreçlerde şu hususlara dikkat edilmelidir:

Sürelere Sıkı Riayet Edin: Tahkim talebi veya hakem atama bildirimlerindeki bir günlük gecikme dahi tüm yasal haklarınızın düşmesine sebep olabilir. Sözleşmelerinizi Netleştirin: Kontratlara sadece ilgili kurumun adını yazmak yerine, hangi kurallar silsilesinin ve hangi sürümün geçerli olduğunu açıkça belirtin. Yazılı Delil Oluşturun: Sözlü anlaşmalar veya telefon görüşmeleri tahkimde ispatlanması zor unsurlardır. Konşimentolar, survey raporları ve hazırlık ihbarı gibi kritik belgelerin yanı sıra, sorun anında atılan e-postalar davanın seyrini belirler.

Uluslararası emtia ve tarım ticareti, hukuki altyapısı sağlam sözleşmeler ve doğru risk yönetimi gerektirir. GAFTA ve FOSFA standart kontratlarının hazırlanması, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü, demuraj talepleri ve kalite uyuşmazlıkları gibi karmaşık süreçlerde hukuki destek almak, ticari menfaatlerinizin korunması için en güvenilir yoldur.

Deniz ticareti ve uluslararası ticaret hukuku alanındaki köklü tecrübemizle, operasyonlarınızın her aşamasında yanınızdayız. Olası uyuşmazlıklarda risklerinizi minimize etmek ve hukuki süreçlerinizi profesyonelce yönetmek için Esenyel Partners ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

