Resmi̇ Gazete'de Yeni̇ Gözeti̇m Tebli̇ği̇ | Valf Ve Bağlanti Elemanlari İthalatta Gözeti̇m Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ Yayimlandi

�� VALFLER için Gözetim Uygulaması. Resmi Gazete'de Yeni Gözetim Tebliği | Valf ve Bağlantı Elemanları İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2026/37

9 Nisan 2026 tarihli ve 33219 sayılı Resmî Gazete'de, Ticaret Bakanlığı tarafından valf ve bağlantı elemanlarına yönelik yeni bir gözetim tebliği yayımlandı. Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2018/6 sayılı eski tebliğin yerini almaktadır.

�� Kapsam – GTİP 84.81 Pozisyonu

Tebliğ; boru tesisatı, kazanlar, tanklar ve benzeri teçhizat için kullanılan valf, musluk ve kontrol elemanlarını kapsamakta olup aşağıda yer alan başlıca eşyalar için gözetim uygulaması getirilmektedir:

Filtre/yağlayıcıyla kombine basınç düşürücüler → 30 USD/kg

Yağlı/pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri → 15–20 USD/kg

Gaz emniyet valfleri (manyetik) → 20 USD/kg

Küresel ve konik valfler → 20 USD/kg

Termostatik kontrollü valfler → 10 USD/kg

Karıştırıcı valfler → 20 USD/kg

Isı ayarlayıcı valfler → 20 USD/kg

⚠️ İstisna: Aerosol sprey üretiminde kullanılan 84.81 pozisyonundaki püskürtme mekanizması niteliğindeki valfler bu tebliğ kapsamı dışındadır.

�� Pratik Bilgiler

✅ Tebliğ yayım tarihinde (9 Nisan 2026) yürürlüğe girmiştir — 30 günlük bekleme süresi uygulanmamıştır ✅ Gözetim belgesi başvuruları Gümrükler Tek Pencere Sistemi veya e-Devlet üzerinden e-imzayla yapılabilir ✅ Belgeler 6 ay geçerlidir; beyannamede 44 no'lu kutuya beyan edilmesi zorunludur ✅ 2018/6 sayılı eski tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

�� DEĞERLENDİRME | KDV Boyutu

Bu tebliği yalnızca bir "gözetim belgesi yükümlülüğü" olarak değerlendirmemek gerekiyor. Zira mevzuatta bu uygulamaya bağlı kritik bir vergisel sonuç bulunuyor:

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (24 Kasım 2023) ile gözetim uygulaması kapsamındaki ithalatlarda beyan edilen ancak tevsik edilemeyen tutarlar üzerinden ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Yani bu tebliğ kapsamındaki ürünleri gözetime tabi kıymetin altında ithal eden firmalar için tablo şöyle:

�� Gözetim kıymetinin altında fiyatla ithalat → gözetim belgesi zorunlu

�� Bu kapsamda gümrük kıymetinin fiktif olarak arttırılması sonucu ödenen KDV → indirim konusu yapılamaz

�� İndirilemeyen KDV → gider/maliyet olarak kaydedilebilir (KDV K. m. 58)

�� Sonuç → doğrudan maliyet artışı ve nakit akışı etkisi

Sonuç olarak: 2026/37 sayılı tebliğ, 84.81 pozisyonundaki valf ithalatçıları için hem operasyonel (gözetim belgesi temini) hem de mali (KDV indirimsizliği) yük anlamına geliyor. Özellikle makine, kimya, inşaat ve savunma sanayii tedarik zincirlerinde yer alan ithalatçıların maliyet modellemelerini bu iki boyutu birlikte dikkate alarak güncellemesi önerilir.

Söz konusu Tebliğ'e buradanulaşabilirsiniz.

