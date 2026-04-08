Avrupa'da Sınır Ötesi Ticarette Yeni Bir Dönem: "AB A.Ş." Çerçevesi Ve Getirdiği Dijital Yenilikler

Avrupa pazarında faaliyet gösteren veya sınır ötesi genişlemeyi hedefleyen şirketler için oldukça önemli bir hukuki ve idari reform gündemde.

Avrupa pazarında faaliyet gösteren veya sınır ötesi genişlemeyi hedefleyen şirketler için oldukça önemli bir hukuki ve idari reform gündemde. Avrupa Komisyonu, sınır ötesi ticareti basitleştirmek ve idari parçalanmayı asgariye indirmek amacıyla yeni bir yasal şirket türü olan “AB A.Ş.” (EU Inc.) çerçevesine ilişkin önerisini sundu. Esenyel Partners olarak, iş dünyasının Avrupa’daki bu önemli yasal gelişmeleri yakından takip etmesinin, küresel pazarlardaki rekabet gücü açısından kritik olduğuna inanıyoruz.

Dijitalleşme Odaklı Yeni Şirket Modeli

Avrupa genelinde yeni kurulan ve hızla büyüyen şirketleri desteklemek için dijital teknolojilerden azami ölçüde yararlanmayı hedefleyen bu sistem, şirketlerin AB sınırları içindeki faaliyetlerini çok daha kolay bir şekilde yürütmesine olanak tanıyacak.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Henna Virkkunen’in de detaylarını paylaştığı basın toplantısında vurgulandığı üzere, AB A.Ş. yapısının temel odak noktası “azami dijitalleşme” olacak. Şirketler, faaliyetlerini tamamen çevrim içi olarak kurabilecek, yönetebilecek ve genişletebilecek. Bu yeniliğin, şirketlerin omuzlarındaki bürokrasi yükünü ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Avrupa İşletme Cüzdanı ve Yapay Zekâ Entegrasyonu

AB A.Ş. önerisinin getirdiği en dikkat çekici operasyonel yenilikler ise belge yönetimi ve dil bariyerlerinin aşılması konusunda karşımıza çıkıyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde:

Avrupa İşletme Cüzdanı: Yeni kurulan AB şirketleri; sertifikalar, yetki belgeleri ve vekaletnameler dâhil olmak üzere tüm resmî ve dijital belgelerini güvenli bir şekilde saklamak, paylaşmak ve yönetmek için bu dijital cüzdanı kullanabilecek.

Yapay Zekâ Çeviri Ajanları: Esenyel Partners olarak uluslararası hukuki süreçlerde idari yavaşlıklara sebep olduğunu sıkça gözlemlediğimiz geleneksel yeminli tercüme zorunluluğu esnetiliyor. AB şirketleri, Birlik genelindeki resmî makamlara belge sunarken yeminli tercümanlar yerine yapay zekâ çeviri ajanlarını kullanabilecek. Bu durum, evrak süreçlerine devrim niteliğinde bir hız kazandıracak.

Beklenen Süreç ve Yasallaşma Takvimi

AB A.Ş. önerisi şu anda yasal onay süreci kapsamında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından görüşülmektedir. Avrupa Komisyonu, bu süreç boyunca ortak yasa koyucuları aktif olarak destekleyerek 2026 yılının sonuna kadar nihai bir anlaşmaya varılmasını ve yasal çerçevenin tamamlanmasını hedeflemektedir.

Küresel Büyüme Hedefleriniz İçin Yanınızdayız

Esenyel Partners olarak, Avrupa Birliği’nin sunduğu bu yenilikçi vizyonu yakından takip ediyor; müvekkillerimizin global ölçekteki tüm kurumsal süreçlerini profesyonel bir hukuki zemine oturtuyoruz.

İster Avrupa’da ister dünyanın farklı bölgelerinde olsun; yurt dışı şirket kuruluşu, global banka hesaplarının açılışı, sınır ötesi ticari sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki uyumluluk süreçlerinizde uzman ekibimizle uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İşletmenizi uluslararası pazarlara güvenle taşımak, bürokratik engelleri aşmak ve hukuki altyapınızı en sağlam şekilde kurgulamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

