Deniz Ticaretinde Yeni Dönem: Pekin Sözleşmesi ve Gemilerin Yargı Yoluyla Satışı

Deniz ticareti dünyasında uzun yıllardır beklenen hukuki devrim gerçekleşiyor. Gemilerin Yargı Yoluyla Satışının Uluslararası Etkilerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bilinen adıyla Pekin Sözleşmesi, küresel denizcilik piyasalarında taşları yerinden oynatıyor.

17 Şubat 2026: Uluslararası Denizcilikte Dönüm Noktası

Aralık 2022'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 5 Eylül 2023'te Pekin'de imzaya açılan sözleşme, gerekli onay süreçlerini tamamlayarak 17 Şubat 2026 tarihinde resmen yürürlüğe giriyor. Bu tarih, gemi mülkiyeti ve uluslararası ticaret hukuku açısından yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.

Pekin Sözleşmesi Nedir ve Neyi Hedefler?

Sözleşme, bir geminin bir ülkede mahkeme veya icra kanallarıyla satılmasının diğer ülkelerde de hukuki olarak tanınmasını sağlar. Temel amaçları şunlardır:

Hukuki Belirlilik: Farklı ülkelerin yargı sistemleri arasındaki uyumsuzlukları gidererek, satış sürecinin her yerde geçerli sayılmasını sağlar.

Farklı ülkelerin yargı sistemleri arasındaki uyumsuzlukları gidererek, satış sürecinin her yerde geçerli sayılmasını sağlar. Temiz Mülkiyet Güvencesi: Alıcının, satın aldığı gemi üzerindeki tüm eski borç ve rehinlerden arındırılmış bir mülkiyet hakkına sahip olmasını uluslararası düzeyde garanti altına alır.

Alıcının, satın aldığı gemi üzerindeki tüm eski borç ve rehinlerden arındırılmış bir mülkiyet hakkına sahip olmasını uluslararası düzeyde garanti altına alır. Ekonomik Değerin Korunması: Hukuki belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla gemilerin piyasa değeri artar ve işlem maliyetleri düşer. Bu durum hem alacaklılar hem de yatırımcılar için büyük bir avantajdır.

Küresel Ölçekte Genişleyen Etki

Başlangıçta Çin, Suudi Arabistan, İsviçre ve Singapur gibi 15 devlet tarafından imzalanan sözleşmeye katılım her geçen gün artmaktadır. Bugün itibarıyla El Salvador, İspanya, Panama ve Barbados gibi stratejik denizcilik noktalarının da aralarında bulunduğu birçok ülke onay sürecini tamamlamıştır.

UNCITRAL (BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) verilerine göre, gemilerin ihtiyati haczine yönelik kurallar daha önce uyumlaştırılmış olsa da, yargı yoluyla satışın etkileri konusunda küresel bir boşluk bulunmaktaydı. Pekin Sözleşmesi bu kritik boşluğu doldurarak deniz ticaretindeki güven ortamını pekiştiriyor.

Dijital Takip: IMO Veri Havuzu

Sözleşme ile birlikte, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) bünyesinde merkezi bir çevrim içi veri havuzu oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde, yargı yoluyla gerçekleştirilen gemi satışlarına dair bildirimler ve sertifikalar dünya çapında şeffaf bir şekilde takip edilebilmektedir.

Sonuç

Pekin Sözleşmesi, deniz taşımacılığında riskleri azaltan ve küresel ticareti kolaylaştıran en önemli modern hukuk enstrümanlarından biridir. Sektör paydaşlarının, 17 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yeni kurallara uyum sağlaması, uluslararası rekabet avantajı elde etmeleri açısından kritiktir.

