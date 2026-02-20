İstanbul Boğazı Demirleme Sahaları ve Güncel Gemi Geçiş Kuralları (2026)

İstanbul Boğazı, küresel deniz ticaretinin kalbi olma özelliğini sürdürürken, gemi trafik yönetimi ve demirleme sahalarındaki düzenlemeler de operasyonel verimlilik için kritik rol oynuyor. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen stratejik kararlar, özellikle Kartal demirleme sahası ve güney girişindeki bölgelerde trafik akışını modernize etti.

İstanbul Boğazı Demirleme Süreleri: Neler Değişti?

Geçmişte 72 saat olarak uygulanan standart demirleme süreleri, bölgedeki yoğunluk ve lojistik ihtiyaçlar doğrultusunda esnetilmiştir. İşte güncel kurallar çerçevesinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

Demirleme Süresinde 120 Saat Uygulaması

İstanbul Boğazı güney girişinde yer alan belirli sahalarda, gemilerin operasyonel hazırlıklarını tamamlamaları ve geçiş sıralarını beklemeleri için tanınan süreler artırılmıştır:

Kartal Demirleme Sahası: Maksimum bekleme süresi 120 saat.

Maksimum bekleme süresi 120 saat. B ve C Demirleme Sahaları: Maksimum bekleme süresi 120 saat.

Maksimum bekleme süresi 120 saat. A Demirleme Sahası: Bu bölgede hızlı sirkülasyonu sağlamak amacıyla 72 saatlik sınır korunmaktadır.

Kartal Demirleme Sahası Tonaj Kısıtlaması Kaldırıldı

Eski düzenlemelerde Kartal bölgesi için uygulanan "sadece 5.000 grostondan (GT) küçük gemiler demirleyebilir" kuralı, deniz trafiğinin daha esnek yönetilmesi adına iptal edilmiştir. Artık yüksek tonajlı ticari gemiler de bu alanı kullanabilmektedir.

Tahıl Koridoru Sonrası Boğaz Trafiği ve Lojistik Verimlilik

2023 yılında Tahıl Koridoru Anlaşması ile ivme kazanan bu düzenlemeler, günümüzde Ukrayna'nın alternatif koridorları ve Karadeniz ticaretindeki yeni rotalarla stratejik önemini koruyor.

Neden Önemli?

Güvenlik: Demirleme sahalarındaki yığılmaların önlenmesi, çatışma riskini azaltır. Kapasite: Tonaj sınırlarının kaldırılması, büyük ölçekli gemilerin lojistik planlamasını kolaylaştırır. Maliyet: Bekleme sürelerinin netleşmesi, armatörler ve işletmeciler için yakıt ve zaman tasarrufu sağlar.

Not:Gemi kaptanlarının ve acentelerin, güncel hava durumu ve trafik yoğunluğuna göre İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile sürekli iletişimde kalması zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

İstanbul Boğazı'nda en fazla ne kadar demirlenebilir?

Seçilen sahaya (Kartal, B, C) bağlı olarak 120 saate kadar izin verilmektedir. A sahasında bu süre 72 saattir.

Kartal demirleme sahasına her gemi girebilir mi?

VTS'ye bilgi vermek şartıyla evet, yapılan son düzenleme ile 5.000 groston altı kısıtlaması kaldırılmış, saha tüm ticari gemilerin kullanımına açılmıştır.

Boğaz geçiş ücretleri güncel mi?

Boğazlardan geçiş ücretleri (Altın Frank birimi üzerinden) her yıl Temmuz ayında güncellenmektedir. 2026 yılı güncel tarifeleri için Liman Başkanlığı duyuruları takip edilmelidir.

İstanbul Boğazı ve çevresindeki yeni düzenlemelerin ticari faaliyetlerinize etkileri konusunda kapsamlı bilgi almak isterseniz, Esenyel Partners olarak sizlere rehberlik etmekten memnuniyet duyarız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.