Abd Fedaral Ticaret Komisyonu – 2026 İtibarıyla Birbirine Bağlı Yönetimler İçin Yargı Yetkisi Eşiklerinin Güncellenmesi

ABD Federal Ticaret Komisyonu (“FTC”), Clayton Act'in birden fazla rakip şirkette yönetim kurulu üyesi veya yönetici olma yasağını düzenleyen 8. Bölüm'ü kapsamındaki yargı yetkisi eşiklerini güncellemiştir.2026 yılı için, Kanun'un 8. Bölüm'ü uyarınca şirketlerin yönetim kurullarında belirli, birbirine bağlı üyeliklere (çapraz üyelikler) ilişkin yasaklar hakkındaki eşikler; 8(a)(1) maddesi bakımından 54.402.000 ABD Doları, 8(a)(2)(A) maddesi bakımından ise 5.440.200 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

Clayton Act'in 8. Bölüm'ü kapsamındaki yeni eşiklerin, Federal Register'da yayımlanmalarını takiben yürürlüğe gireceğine karar verilmiştir. Güncel eşiklerin tam listesine FTC'nin internet sitesinden ulaşılabilmekte olup söz konusu eşiklerin yürürlüğe girmelerine yakın bir tarihte güncelleneceği belirtilmiştir.

(FTC – 14.01.2026)

