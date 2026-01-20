Yurt Dışı Alışverişlerinde Gümrük Muafiyeti Kaldırıldı

7 Ocak 2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10813 sayılı Cumhur başkanlığı Kararı ("Cumhurbaşkanlığı Kararı") ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da ("Uygulama Kararı") değişiklik yapılmıştır.

7 Ocak 2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10813 sayılı Cumhur başkanlığı Kararı ("Cumhurbaşkanlığı Kararı") ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da ("Uygulama Kararı") değişiklik yapılmıştır. 30 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu değişiklik, e-ticaret platformları üzerinden satılan ve yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ürünler bakımından bireysel alışverişlere tanınan gümrük muafiyeti rejimini tamamen sona erdirmekte ve tutarı ne olursa olsun yurt dışından verilen siparişleri gümrük işlemine tabi kılmaktadır.

Muafiyet Rejiminin Sona Ermesi ve Yeni Vergilendirme Esasları

Geçmiş dönemde, gümrük muafiyeti tutarı önce 150 Avro'dan 30 Avro'ya düşürülmüş, ardından 30 Avro'luk bu limite kargo bedeli de dahil edilmişti. Bu dönemde, 30 Avro'ya kadar olan alışverişler basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında işlem görmekte ve %60 oranında tek ve maktu vergi ödenerek eşyanın ithali mümkün olmaktaydı. Yapılan son değişiklik ile, Uygulama Kararı'nın 126. maddesinde yer alan ve muafiyet uygulamasının kapsamını belirleyen ilgili ifade değiştirilmiş ve bu değişiklik sonucunda muafiyet uygulaması tamamen sona erdirilmiştir.

Bu kapsamda;

Eşyanın bedeline bakılmaksızın, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen tüm gönderiler gümrük işlemlerine tabi olacaktır.

Daha önce uygulanmakta olan 30 Avro'luk gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona ermiştir.

Avrupa Birliği ("AB") ülkelerinden gelen eşya için %30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için %60 oranında tek ve maktu gümrük vergisi uygulanacaktır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyalar için bu oranlara ilave olarak %20 oranında ek vergi söz konusu olacaktır.

Tedavi ve sağlık nedeniyle, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanılması gereken ilaç ve takviye edici gıdaların, kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek üzere, muafiyet hükümleri kapsamında getirilerek basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına imkân tanınmıştır.

Düzenlemenin Gerekçesi: Ürün Güvenliği ve Uluslararası Eğilimler

Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") düzenlemenin gerekçesini kamuoyuna yaptığı basın açıklaması ile duyurmuştur. Söz konusu açıklamada, sınır ötesi e-ticaret yoluyla ülkeye giren ürünler bakımından ürün güvenliği ve halk sağlığına ilişkin ciddi riskler tespit edildiği açıklanmıştır. Yapılan denetim ve laboratuvar analizlerinde, farklı kategorilerde incelenen 182 ürünün %81'inin ürün güvenliği açısından uygunsuz bulunduğu; özellikle oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünlerinde toksik ve kanserojen maddelere rastlandığı ifade edilmiştir.

Bakanlık ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararının münhasıran ulusal bir politika tercihi olarak ele alınmadığını; aksine, AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere farklı hukuk sistemlerinde son dönemde benimsenen yaklaşımlar dikkate alınarak şekillendirildiğini belirtmiştir. Bu çerçevede, 30 Avro'luk muafiyetin kaldırılmasını, yerli üretimi destekleyici ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak nitelendirmiştir. Orta ve uzun vadede düzenlemenin Türkiye'nin üretim kapasitesi, istihdamı ve ticari dengeleri açısından bir fırsata dönüşebileceği değerlendirilmesine de yer verilmiştir.

Değerlendirme

Özellikle düşük tutarlı ürünler bakımından dahi gümrük vergisi ve gümrük işlemleri zorunlu hale gelecek; bu durum, yurt dışı kaynaklı e-ticaret platformları üzerinden yapılan bireysel alışverişlerin maliyetlerini önemli ölçüde arttıracaktır. Uygulamada, yurt dışı kaynaklı e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin önceki dönemlerdeki avantajlı yapısının fiilen ortadan kalkacağı ve bu tarz platformlardan yapılan alışveriş döneminin eski döneme kıyasla kayda değer ölçüde azalacağı değerlendirilmektedir.

Yürürlük Tarihi ve Yetkili İdare

Yapılan değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra, 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olup, usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

