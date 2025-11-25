ABD, Çin'İn Denizcilik Ve Gemi İnşa Sektörlerine Yönelik Ticari Önlemleri 1 Yıl Süreyle Askıya Aldı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR), Çin Halk Cumhuriyeti'nin denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik olarak uygulanan ‘'301.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR), Çin Halk Cumhuriyeti'nin denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik olarak uygulanan ‘'301. madde'' kapsamındaki tüm ticari önlemleri 10 Kasım 2025 – 9 Kasım 2026 tarihleri arasında bir yıl süreyle askıya aldığını resmi olarak duyurdu.

Bu karar, ABD ile Çin arasında devam eden ticari müzakerelere alan açmak ve ABD'nin kendi gemi inşa ve denizcilik endüstrisini yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek amacıyla alındı.

Karar doğrultusunda aşağıdaki kalemlere uygulanan tüm gümrük vergileri ve ilave ücretler geçici olarak durduruldu:

Çin kaynaklı deniz taşımacılığı ve liman lojistiği hizmetleri,

Sahil vinçleri (ship-to-shore cranes),

Yük elleçleme ve liman ekipmanları (cargo-handling equipment).

Bu kapsamda, söz konusu ürün ve hizmetler üzerindeki tüm ‘'301. madde'' tarifeleri bir yıl süreyle yürürlükten kaldırıldı.

USTR tarafından yapılan açıklamada, bu askıya alma kararının temel hedefinin, ABD–Çin arasındaki ticaret diyaloğunu ilerletmek, ABD'nin yerli gemi inşa ve liman altyapısı kapasitesini güçlendirmek, ve küresel tedarik zincirlerinde istikrarı korumak olduğu ifade edildi.

Karar, son dönemde ABD limanlarında artan ekipman tedariki ve siber güvenlik endişeleriyle de yakından ilişkilendiriliyor. Kararın kısa vadede ABD'deki liman operatörleri ve lojistik şirketleri için maliyet avantajı ve operasyonel esneklik sağlaması bekleniyor. Bu nedenle askıya alma süreci, iki ülke arasında süregelen ticaret gerilimlerinde diplomatik bir ara dönem olarak değerlendiriliyor.

