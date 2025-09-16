Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Tebli̇ği̇'nde (İhracat: 2006/12) Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

11 Eylül 2025 tarihli ve 33014 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/4) ile dahilde işleme izin belgeleri ile dahilde işleme izinleriyle ilgili ek süre başvurularına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Dahilde İşleme Rejimi kısaca, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Tebliğin Konusu ve Kapsamı

Dahilde İşleme Rejimi, ihracatçıların ihtiyaç duydukları hammaddeleri veya ara malları gümrük vergisi ve diğer mali yüklerden muaf olarak ithal etmelerine, işbu girdileri işleyerek katma değerli ürün haline getirmelerine ve sonrasında ihraç etmelerine imkân tanıyan bir uygulamadır. Uygulamadan faydalanabilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması şarttır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi, ithal edilen girdilerin hangi üretim sürecinde kullanılacağını, üretim adımlarını ve ihracat yükümlülüklerini ortaya koyan resmi bir belge niteliği taşımaktadır. Bu belgeyle ithal edilen ürünlerin yalnızca ihracata yönelik üretimde kullanılması öngörülmekte olup iç piyasaya yönlendirilmesi halinde ise belge geçerliliğini kaybetmekte ve firmalar yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Başvuru ve takip işlemleri elektronik ortamda DYS sistemi üzerinden yapılmakta olup; bu sistem aracılığıyla başvuru süreci izlenebilmekte ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilebilmektedir.

Yapılan Değişiklik

Tebliğ'in, Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 37. maddesine eklenen 5. fıkra ile 1 Ocak 2022 tarihinden sonra düzenlenen ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinleri için ek süre imkânı getirilmiştir:

Tanınan ek süre, (i) bazı kıymetli maden ve taş eşyaları (7108, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları) hariç eşyalar ve (ii) 1 Ocak 2022 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış eşyalar için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri/belgeleri için geçerlidir.

Ek süreden yararlanmak isteyenlerin 11 Eylül 2025 tarihinden itibaren 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunmaları gereklidir.

Başvurusu uygun bulunan belgeler/izinler için, belge/izin süresinin yarısı kadar, ancak 3 ayı geçmemek üzere ek süre tanınacaktır.

Söz konusu düzenleme ile süresi bitmiş veya bitmek üzere olan belgeler için ek süre sağlayarak ihracat taahhütlerini yerine getirme noktasında kolaylık sağlanması amaçlanmakta olup ilgili değişikliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/4)

