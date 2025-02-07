Investment In Türkiye 2024 Yayımlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye, 2023 yılı itibarıyla 1,024 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak öne çıkıyor.

Bu olumlu gelişmeler doğrultusunda, 2024 yılının Eylül ayına kadar 7,67 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım (FDI) çekilerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'lik bir artış kaydedildi.

Vergi Düzenlemeleri ve Şirket Kuruluş Gereklilikleri

Türkiye'de yatırımcıların uyması gereken vergi politikaları ve kurumsal gerekliliklere dair detaylı bilgiler.

Sektörel ve Bölgesel Yatırım Teşvikleri

Uluslararası yatırımcılar için uygulanan teşvikler ve stratejik programların sunduğu fırsatlar.

Çalışma Mevzuatı ve Uluslararası Ticaret Politikaları

Çalışma izinlerinden sosyal güvenlik detaylarına kadar önemli yasal düzenlemeler.

Yenilikçi Teşvik Programları

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Çekim Merkezi Programı gibi büyümeyi destekleyen politikalar.

Rehberde, yatırımlar için sağlanan teşvikler ve düzenlemelerden Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen avantajlara kadar birçok kritik bilgiye yer veriliyor. Ayrıca, güncel veriler ve mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak Kasım 2024 itibarıyla tüm içerikler güncellenmiştir.

Türkiye'de Yatırım Rehberi 2024

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