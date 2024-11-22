Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esaslar 20/01/2018 tarih ...

Bilindiği üzere, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esaslar 20/01/2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ("SKTT Tebliği") ile düzenlenmektedir. Tebliğ, son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanmasına esas maliyetlerin tespiti ve fiyatı oluşturan unsurların hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

16/11/2024 tarih ve 32724 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile SKTT Tebliği'nin 6'ncı maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmış ve 8'inci maddeye yeni bir yedinci fıkra eklenmiştir. Değişiklik Tebliği ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

Değişiklik Tebliği'nin, SKTT Tebliği'nin 8'inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yapılan düzenlemelere ilişkin 2'nci maddesi yayımı tarihi olan 16/11/2024 tarihinde; SKTT Tebliği'nin 6'ncı maddesinin üç, altı ve yedinci fıkralarında yapılan düzenlemelere ilişkin 1'inci maddesi 01/01/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

SKTT Tebliği'ne yapılan ve yukarıdaki tabloda gösterilen düzenlemeler ile bundan böyle;

Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış tek zamanlı perakende satış tarifesinden düşük olamayacaktır.

Kademeli tarifenin uygulandığı tüketici gruplarında bu kıyaslama için yüksek kademeli olan tarife esas alınacaktır.

Tüketicilere yapılacak bilgilendirmelerde, öncesinde kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi yöntemi yerine artık "kalıcı veri saklayıcısıyla veya yazılı" bildirim yapılması zorunludur. Bildirimler on beş gün içerisinde yapılacaktır.

Son kaynak tedarikini etkileyen tüketici veya tüketici grubu değişikliklerinde lisans sahibi şirketler gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilecektir.

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