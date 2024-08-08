Yeni Gelişme

6 Ağustos 2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik“) ile 29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın (“Karar“) 62/1 ile 126/1-(b) maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik, 21 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), Değişiklik'e ilişkin yapmış olduğu açıklamada, son aylarda yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı, satıcı, esnaf, tacir ve KOBİ'lerden, esnaf odalarından, ticaret ve sanayi odalarından yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği duyulduğunu ifade etmiştir.

Değişiklik'in Getirdiği Yenilikler Neler?

Değişiklik ile Karar'da yapılan başlıca güncellemeler aşağıdaki gibidir:

A. Vergi oranlarında artış

Bu kapsamda, posta veya hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya (ilaçlar için kıymet sınırı 1.500 Avro'dur) bakımından tek ve maktu olarak tahsil edilecek vergi oranları, eşyanın değeri üzerinden;

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden doğrudan gelen eşyalar için %20'den %30'a,

Diğer ülkelerden gelen eşyalar için %30'dan %60'a çıkarılmıştır.

Söz konusu eşya, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyalardan olduğu takdirde yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında vergi tahsil edileceği unutulmamalıdır.

B. Beyan limitlerinde değişiklik

İlaveten, Değişiklik'ten önce normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu, bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 150 Avro'yu aşan ancak 1.500 Avro'yu aşmayan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlık tarafından belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabileceği düzenleme altına alınmaktaydı.

Değişiklik ile birlikte, vergi oranlarına ilişkin düzenlemelere paralel olması amacıyla, 150 Avro olarak belirlenen asgari tutarın 30 Avro'ya düşürülmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, posta idaresi ile Bakanlık tarafından yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basit usulde beyan verilmeden, normal usulde beyan verilen eşya için geçerli olan kıymet limiti, 21 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 30 Avro olarak belirlenmiştir.

Sonuç

Türkiye'deki müşterilere yurt dışından gönderim yapan e-ticaret şirketleri, söz konusu Değişiklik'i inceleyerek, Değişiklik'in Türkiye'deki faaliyetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmelidir. Türkiye'de bulunan gerçek kişiler ise, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapacakları alışverişlerinde söz konusu Değişiklik'i göz önünde bulundurmalıdır.