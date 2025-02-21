Lybs Kayitli P&I Sigorta Kuruluşlari Hakkinda Önemli Duyuru: Başvuru Süresi Ve Operasyonel Riskler

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemeleri kapsamında, LYBS'de kayıtlı P&I sigorta kuruluşları listesine dahil olmak isteyen P&I sigorta firmalarının 20 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar gerekli şartları sağlamayan firmalar LYBS sisteminden çıkarılacak ve bu firmaların sunduğu P&I poliçeleri geçersiz sayılacakNr. Bu, ilgili sigortaya sahip gemilerin limanlara giriş ve çıkış yapamayacağı, hatta bağlanabileceği anlamına gelmektedir. Konu hakında detaylı incelememiz aşağıdaki gibidir.

Mevzuat ve Yasal Yükümlülükler

P&I sigortası, uluslararası standartlar gereğince belirli gemi Qpleri için zorunlu olup, Türk deniz yetki alanına giriş yapan veya buradan ayrılan 300 GT ve üzeri tüm gemiler için sigorta bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, Türk Boğazları'ndan geçecek gemiler için de geçerli bir P&I poliçesi zorunluluğu bulunmaktadır. Denizcilik Genel Müdürlüğü her yıl yeniden düzenleyerek yayınlamış olduğu 'Muteber P&I Sigortacıları Listesi'nde olan sigorta firmalarından mevcut geçerli poliçesi olan tüm gemilerin bu şarN sağladığı ancak bu listede olmayan diğer sigorta firmalarının sigortalamış olduğu gemilerin, sigorta firmasının LYBS'ye kayıt yapNrması ile uygun geçiş şarN sağlayacağı bildirilmişQr. Denizcilik genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu listeye https://denizcilik.uab.gov.tr/muteber-p-ve-i-kuruluslari bağlansından ulaşabilirsiniz.

Son dönemde yaşanan deniz kazaları, bazı sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine gettrmediğini ve bu durumun ciddi operasyonel ve hukuki sorunlara yol açNğını göstermektedir. Bu nedenle, gemi işletmecileri ve yük sahiplerinin sigorta poliçelerinin geçerliliğini Qttzlikle kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Başvuru Kriterleri ve DeneNmler

LYBS sistemine kayıt olmak isteyen sigorta kuruluşlarının sağlaması gereken şartlar:

Türkiye'de atanmış ve geçerli yetkilere sahip bir muhabir firma ile işbirliği yapmaları.

Yetkililere tam şirket bilgilerini ve geçerli bir P&I poliçesini içeren niyet mektubunu sunmaları.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan finansal güvenilirlik raporlarını ibraz etmeleri.

Web sitelerinde P&I poliçelerinin geçerliliğini online sorgulama imkanı sunmaları.

Sigorta teminatlarının uluslararası standartları karşılaması ve 100 milyon USD'den az olmaması.

Son üç yıllık finansal ve tazminat ödeme raporlarını sağlamaları.

Bu kriterleri karşılayan firmalar LYBS sistemine kaydedilecek ve ilgili listede ilan edilecekQr.

Ayrıca, LYBS'ye kayıtlı sigorta kuruluşlarının denetlenmesi devam edecek olup, gerekli şartları sağlamayan firmaların kayıtları iptal edilecekQr.

Operasyonel ve Hukuki Sonuçlar

Sigortanın geçerliliği doğrulanmadan yapılan işlemler, gemilerin limanlara giriş veya çıkış yapamamasına, operasyonların aksamasına ve ağır maddi kayıplara neden olabilir. Ayrıca, geçersiz poliçelerle yapılan işlemler, yüksek para cezaları ve hukuki yapNrımlarla karşılaşma riskini arNracakNr.

Bu nedenle, yük sahipleri, taşıyıcılar ve sektör temsilcileri, tüm operasyonel süreçlerinde sigorta poliçelerinin muteber olup olmadığını önceden Qttzlikle kontrol etmeli ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.

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