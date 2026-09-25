Masak Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 5) Kapsamindaki̇ Bazi Parasal Sinirlar Güncellendi̇

23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33) (“Değişiklik Tebliği”) ile...

23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33) (“Değişiklik Tebliği”) ile, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin (“Tebliğ”) belirli maddelerinde yer alan parasal sınırlar değiştirilmiştir.

Tebliğ, müşterinin tanınması ilkesi kapsamında basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği durumları düzenlemekte olup, değişiklikler emeklilik ve hayat sigortası sözleşmeleri, ön ödemeli kartlar ile elektronik para ve mobil ödeme işlemlerine ilişkin belirli tutarları kapsamaktadır.

Ne değişti?

Değişiklikler; hayat sigortası işlemleri, ön ödemeli kartlar, elektronik para işlemleri ve mobil ödeme hizmetleri bakımından uygulanan parasal eşikleri kapsıyor.

Madde Düzenlenen işlemler Eski düzenleme Yeni düzenleme 2.2.7 Emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemler Bir yıl içinde ödenecek toplam prim tutarı 10.000 TL’nin altında veya tek primli hayat sigortasında prim tutarı 25.000 TL’nin altında olan sözleşmeler bakımından ilgili basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanması öngörülüyordu. Yıllık toplam prim tutarı 20.000 TL’ye, tek primli hayat sigortasındaki prim tutarı ise 50.000 TL’ye yükseltildi. 2.2.9 Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemler Tek kullanımlık ve tekrar yüklenemeyen kartlarda yüklü para tutarı 2.750 TL; yeniden yüklenebilen kartlarda ise aylık toplam yükleme limiti ve bakiye ayrı ayrı 2.750 TL ile sınırlıydı. Bu koşulları ve maddede yer alan diğer şartları sağlayan işlemlerde kimlik tespiti yapılmayabiliyordu. Söz konusu 2.750 TL’lik sınırların tamamı 5.500 TL’ye yükseltildi. 2.2.11 (a) Elektronik paranın teminine yönelik işlemler Yeniden yüklenemeyen elektronik parada saklanan fon tutarı 2.750 TL; yeniden yüklenebilen elektronik parada aylık toplam yükleme tutarı ve bakiye ayrı ayrı 2.750 TL ile sınırlıydı. Maddede belirtilen diğer şartlarla birlikte bu sınırlar altında kimlik tespiti yapılmayabiliyordu. İlgili 2.750 TL’lik sınırlar 5.500 TL’ye yükseltildi. 2.2.11 (b) Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan mobil ödeme hizmetleri Bir seferlik işlem tutarı 1.000 TL, aylık işlem tutarı ise 2.750 TL ile sınırlıydı. Maddede yer alan diğer şartların da sağlanması halinde kimlik tespiti yapılmayabiliyordu. Bir seferlik işlem tutarı 2.500 TL’ye, aylık işlem tutarı ise 6.500 TL’ye yükseltildi. 2.2.7 Emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemler Bir yıl içinde ödenecek toplam prim tutarı 10.000 TL’nin altında veya tek primli hayat sigortasında prim tutarı 25.000 TL’nin altında olan sözleşmeler bakımından ilgili basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanması öngörülüyordu. Yıllık toplam prim tutarı 20.000 TL’ye, tek primli hayat sigortasındaki prim tutarı ise 50.000 TL’ye yükseltildi.

Kimler açısından önemli?

Değişiklik, özellikle sigorta ve emeklilik şirketleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, ön ödemeli kart ihraç eden kuruluşlar ve elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden mobil ödeme hizmeti sunan kuruluşlar bakımından önem taşıyor.

Söz konusu kuruluşların, basitleştirilmiş tedbir uygulanmasına ilişkin işlem limitlerini, iç prosedürlerini ve sistemsel kontrollerini yeni parasal sınırlar doğrultusunda gözden geçirmeleri gerekebilir.

Ne anlama geliyor?

Yeni düzenleme ile birlikte, ilgili işlem türleri bakımından basitleştirilmiş tedbir uygulanabilmesine esas olan parasal eşikler yukarı yönlü güncellenmiş oldu. Düzenleme, ilgili maddelerde yer alan işlem türlerini değiştirmiyor; mevcut parasal sınırları artırıyor.

Değişiklik Tebliği, 23 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

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