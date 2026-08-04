Sigortacılık Destek Hizmetlerinde Yeni Uyum Rejimi

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23 Temmuz 2026 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“SEDDK”) tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) özellikle hasar yönetimi, 7/24 asistans ve hasar araştırmacılığı alanlarında faaliyet gösteren sigortacılık destek hizmet sağlayıcıları bakımından yeni izin şartları ve yükümlülükler öngörmektedir.

Yönetmelik ile hasar yönetim, 7/24 asistans ile hasar araştırmacılığı faaliyetleri SEDDK iznine tabi tutulmuş; bu faaliyetleri yürütecek gerçek ve tüzel kişiler bakımından kuruluş, mali yeterlilik, ortaklık yapısı ve mesleki niteliklere ilişkin yeni şartlar öngörülmüştür.

SEDDK iznine tabi tutulan destek hizmetleri

Değişiklikler uyarınca (i) hasar ihbarının alınması, şirket sistemi üzerinde hasar dosyası açılması, başvurandan bilgi ve belge talep edilmesi ile hasar talebinin değerlendirilmesi hizmetlerinin tamamını sigorta şirketine sunan hasar yönetimi sağlayıcıları ile (ii) riskin gerçekleşmesi halinde acil yardım, yol yardımı, konutta veya işyerinde yardım gibi hizmetleri 7/24 esasına göre sunan asistans hizmeti sağlayıcıları bu kategorilerdeki faaliyetleri yürütebilmek için SEDDK’dan izin almakla yükümlü kılınmıştır.

Özel izin rejimine tabi tutulan faaliyetler dışında kalan diğer sigortacılık destek hizmetleri ise genel listeye kayıt ve çalışma esaslarına tabi olmaya devam etmektedir.

Hasar yönetimi ve asistans hizmeti sağlayıcıları için yeni şartlar

İzin kapsamındaki hizmetleri sunmak isteyen sağlayıcıların merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerini yürütecekleri fiziksel mekân, teknik ve sistemsel altyapı, idari organizasyon ve insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması aranmaktadır.

Söz konusu hizmet sağlayıcılar için asgari özsermaye tutarı 250 milyon TL olarak belirlenmiştir. SEDDK, sigorta şirketleriyle gerçekleştirilen işin hacmi ve niteliğini dikkate alarak bu tutarı yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Söz konusu tutar, SEDDK tarafından aksi belirlenmedikçe, her takvim yılı başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin yıllık değişim oranında artırılacaktır.

Kurucuların iflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olması, kurucu veya ortak olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunması ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, oy veya intifa haklarının en az %10’una sahip ortaklar ile bu oranın altında paya sahip olsa dahi yönetimde etkili olabilecek imtiyazlı pay sahipleri de kurucular için öngörülen nitelikleri taşımalıdır.

Anılan hizmet sağlayıcıların hizmet sunmaya başlayabilmeleri için önce SEDDK’dan izin almaları, ardından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdindeki listeye kaydolmaları gerekmektedir. İzin şartlarının sonradan kaybedilmesi veya mevzuata aykırılıkların SEDDK tarafından verilen süre içinde giderilmemesi halinde faaliyetleri geçici olarak durdurulabilecek veya izinleri iptal edilebilecektir.

Bunlara ek olarak, hizmet sağlayıcının sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10, %33 veya %50 eşiklerinin aşılması ya da bu eşiklerin altına inilmesi sonucunu doğuran pay devirleri SEDDK’nın ön iznine tabi kılınmıştır.

Hasar araştırmacıları için yeni rejim

Sigorta şirketinin hizmet akdiyle çalışan personeli dışında hasar araştırmacılığı faaliyetinde bulunulması da yeni değişiklikler ile SEDDK iznine bağlanmıştır.

Gerçek kişi hasar araştırmacılarının Türkiye’de yerleşik olması, en az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması, sigortacılık sektöründeki hasar iş ve işlemlerinde en az iki yıllık deneyime sahip olması ve Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Tüzel kişi hasar araştırmacılarının ise merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve yetkilileri ile ortaklarının Yönetmelik’te belirtilen mali ve adli sicil koşullarını sağlaması aranmaktadır. Ayrıca hasar araştırma faaliyetlerinde tüzel kişiyi temsil ve ilzam eden yetkililerin SEDDK’dan izin almış gerçek kişi hasar araştırmacısı olması gerekmektedir.

Hasar araştırmacıları değerlendirmelerini somut bilgi ve belgelere dayandırmakla yükümlü kılınmışlardır. Gerekli inceleme ve araştırmayı yapmadığı, kasten taraflı karar verdiği veya ilgili taraflara karşı suçlayıcı tutum ve davranışta bulunduğu tespit edilen hasar araştırmacılarının izinleri iptal edilebilecektir.

Faaliyet ayrılığı ve çıkar çatışması

Yönetmelik ile destek hizmeti sağlayıcılığı ve sigorta aracılığı faaliyetleri arasındaki ayrım belirginleştirilmiştir. Buna göre, destek hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişiler sigorta aracılığı faaliyetinde bulunamayacak; sigorta aracılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler de destek hizmeti sunamayacaktır.

Ayrıca sigorta şirketleri, sigorta aracıları ve sigorta eksperlerinin yönetim veya denetiminde bulunanlar ile bunlar adına imzaya yetkili kişilerin destek hizmeti kuruluşlarıyla olan yöneticilik, ortaklık, çalışma ve ücret karşılığı iş ilişkilerine yönelik sınırlamalar genişletilmiştir.

Mevcut sağlayıcılar için uyum süreci

Yönetmelik, hâlihazırda faaliyette bulunan sağlayıcılar için kademeli bir geçiş süreci öngörmektedir. Kapsamda bulunan mevcut sağlayıcıların, anonim şirket şeklinde kuruluş ve özsermaye şartları dışındaki yeni hükümlere 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlaması gerekecektir. Anonim şirket olma şartını sağlama bakımından son tarih 31 Aralık 2028 olarak belirlenmiştir. Mevcut sağlayıcıların özsermayelerini 31 Aralık 2026 itibariyle öngörülen asgari tutarın en az %25’ine, 31 Aralık 2028 itibariyle en az %50’sine ve 31 Aralık 2030 itibariyle tamamına ulaştırmaları gerekmektedir.

Mevcut hasar araştırmacıları da 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeni hükümlere uyum sağlamalıdır. Son bir yıl içinde şirketlere hasar araştırmacılığı hizmeti sunduğunu belgeleyen mevcut hasar araştırmacıları yükseköğretim mezuniyeti şartından muaf tutulacaktır.

Yönetmelik’te belirtilen uyum süreleri SEDDK tarafından altı aya kadar uzatılabilecektir.

Bu çerçevede, yeni izin rejimi kapsamına giren mevcut hizmet sağlayıcıları ile hasar araştırmacılarının, geçiş hükümlerinde öngörülen süreler içerisinde gerekli şartlara uyum sağlamaları ve SEDDK nezdindeki izin sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

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