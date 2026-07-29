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29 July 2026

7590 Sayılı Kanun İle Turizm Sektörüne Yönelik Sigorta Primi Desteği

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 7590 sayılı Kanun, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik önemli bir sigorta primi desteği getiriyor.
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7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Kanun’un 11. maddesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 36. madde ile, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği düzenlenmiştir.

Düzenleme kapsamında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisi işyerleri, tesisin faaliyette bulunduğu 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemleri için destekten yararlanabilecektir.

Destek tutarı, ilgili ayda 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 TL ile çarpılması suretiyle hesaplanacak olup hesaplanan destek tutarı işverenin SGK'ya ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilerek İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Destekten;

  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
  • Yabancı uyruklu sigortalılar,
  • Yurt dışında çalışan sigortalılar

yararlanamayacaktır.

7590 sayılı Kanun’un Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip usul ve esasları belirleyen SGK Genelgesi de yayımlanacaktır.

Kanun metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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