7590 Sayılı Kanun İle Turizm Sektörüne Yönelik Sigorta Primi Desteği

7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Kanun’un 11. maddesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 36. madde ile, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği düzenlenmiştir.

Düzenleme kapsamında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisi işyerleri, tesisin faaliyette bulunduğu 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemleri için destekten yararlanabilecektir.

Destek tutarı, ilgili ayda 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 TL ile çarpılması suretiyle hesaplanacak olup hesaplanan destek tutarı işverenin SGK'ya ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilerek İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Destekten;

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

Yabancı uyruklu sigortalılar,

Yurt dışında çalışan sigortalılar

yararlanamayacaktır.

7590 sayılı Kanun’un Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip usul ve esasları belirleyen SGK Genelgesi de yayımlanacaktır.

Kanun metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.