Türk Boğazları P&I Sigortası Teyit Mektubu ve Muafiyet Rehberi

Türk Boğazları'ndan (İstanbul ve Çanakkale Boğazları) geçiş yapacak gemiler için P&I (Protection and Indemnity) sigorta teyit mektubu ibrazı, operasyonel süreçlerin en kritik halkalarından biridir. 2022 yılında başlayan ve 2026 yılı itibarıyla dijital sistemlerle entegre edilen bu süreçte, hangi gemilerin muaf olduğunu ve en güncel kuralları bu rehberde bulabilirsiniz.

P&I Teyit Mektubu Zorunluluğu Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün düzenlemelerine göre; tehlikeli yük taşıyan gemiler, 300 GT ve üzerindeki tüm gemiler ile yedekleme yapan deniz araçlarının geçerli bir P&I poliçesine sahip olması zorunludur.

Özellikle MARPOL Ek-1 kapsamındaki ham petrol ve petrol türevlerini taşıyan tankerlerin, sigorta kapsamının geçerliliğini kanıtlayan bir "Teyit Mektubu" sunmaları şarttır.

Kimler P&I Teyit Mektubundan Muaftır?

2026'da geçerliliği devam eden düzenlemeye göre, Türkiye'nin iç ticaretini ve lojistik akışını desteklemek amacıyla belirli gemilere muafiyet tanınmıştır.

Muafiyet Şartları

Varış Noktası: Yükün yine Türkiye'deki bir limana boşaltılacak olması

Yükün yine Türkiye'deki bir limana boşaltılacak olması Yükleme Noktası: Yükün Türkiye'deki bir liman tesisinden yüklenmiş olması

Yükün Türkiye'deki bir liman tesisinden yüklenmiş olması Belgelendirme: Söz konusu yükün Türkiye limanları arasında taşındığını gösteren kanıtlayıcı belgelerin SP-1 Raporuna eklenmesi

Not: Bu muafiyet, kabotaj hattında çalışan tankerlerin bürokratik yükünü azaltarak Boğaz trafiğindeki bekleme sürelerini optimize etmeyi amaçlamaktadır.

2026 Yılı Güncel Uygulamaları: Neler Değişti?

Sadece muafiyet şartlarını bilmek yeterli değildir. 2025 sonu ve 2026 başında devreye giren şu iki maddeye dikkat edilmelidir:

Dijital SP-1 Entegrasyonu: Muafiyet belgeleri artık fiziksel olarak değil, dijital sistem üzerinden SP-1 raporuna eklenerek saniyeler içinde onaylanabilmektedir.

Muafiyet belgeleri artık fiziksel olarak değil, dijital sistem üzerinden SP-1 raporuna eklenerek saniyeler içinde onaylanabilmektedir. LYBS ve Liman Tek Pencere Kaydı: Artık tüm P&I sigorta şirketlerinin Bakanlığın Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) üzerinde onaylı olması gerekmektedir. Onaylı olmayan kulüplerden alınan poliçeler, muafiyet kapsamında olsa dahi geçiş onayı alamayabilir.

Gemi Acenteleri ve Kaptanlar İçin Kontrol Listesi

Boğaz geçişinde aksaklık yaşamamak için şu adımları takip edin:

Poliçe Kontrolü: Sigorta şirketinizin güncel "Bakanlık Onaylı Şirketler" listesinde olduğunu teyit edin. Muafiyet Evrakı: Yükleme/boşaltma limanlarının Türkiye sınırları içinde olduğunu gösteren konşimentoyu hazır tutun. SP-1 Girişi: Muafiyet kodunu ve ilgili belgeleri SP-1 raporuna eksiksiz işleyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hangi yükler muafiyet kapsamındadır?

Türkiye limanları arasında taşınan ve MARPOL Ek-1 kapsamındaki petrol ürünleri muafiyetten yararlanabilir.

300 GT altındaki gemiler için teyit mektubu gerekli mi?

Hayır, genel kural 300 GT ve üzerindeki gemileri kapsamaktadır; ancak tehlikeli yük taşıyan gemilerde tonaj sınırı gözetilmeksizin sigorta zorunluluğu devam eder.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.