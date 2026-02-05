Türk Sigorta Tahkiminde Güncel Parasal Sınırlar

Türkiye'deki Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki uyuşmazlıklarda uygulanan parasal sınırlar, 21 Mayıs 2025 tarihli Tebliğ ile önemli ölçüde güncellenmiştir. Ocak 2026 itibarıyla bu limitler, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) uyarınca her yıl başında otomatik olarak güncellenmektedir.

Güncel Parasal Eşikler

Tahkim kararlarının kesin olup olmadığını veya temyiz yolunun açık olup olmadığını belirlemek için bu eşiklerin bilinmesi büyük önem taşır. Aşağıdaki tablo, 2023 limitleri ile 2026 yılı güncel çerçevesini karşılaştırmalı olarak sunmaktadır:

Hukuki Süreç 2023 Sınırı (Eski) 2026 Güncel Sınırı (Tahmini/Güncel)* Kesinlik Sınırı (İtiraz Edilemez Kararlar) 15.000 TRY altı 28.000 TRY altı Heyet Teşekkülü Zorunluluğu (3 Hakem) 50.000 TRY ve üzeri 96.000 TRY ve üzeri Temyiz Sınırı (Yargıtay Yolu) 238.730 TRY üzeri 300.000 TRY üzeri

Not: 2025 düzenlemesi uyarınca, bu limitler her takvim yılı başında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranında otomatik olarak yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır.

Kesinlik Sınırı ve İtiraz Hakkı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca, 28.000 TRY altındaki uyuşmazlıklara ilişkin hakem kararları kesin ve bağlayıcıdır. Bu tutar ve üzerindeki uyuşmazlıklarda taraflar, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itirazda bulunabilirler.

Heyet Hâlinde Çözülmesi Gereken Uyuşmazlıklar

96.000 TRY ve üzerindeki sigorta tazminat taleplerinde, uyuşmazlığın tek hakem yerine üç hakemden oluşan bir heyet tarafından karara bağlanması zorunludur. Bu kural, yüksek meblağlı taleplerin daha kapsamlı bir hukuki denetimden geçmesini sağlar.

Yargıtay'da Temyiz Yolu

İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen kararların Yargıtay (Temyiz) nezdinde incelenebilmesi için uyuşmazlık tutarının 300.000 TRY sınırını aşması gerekir. Bu eşiğin altında kalan kararlar, varsa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) incelemesinin ardından kesinleşir.

Uygulama İlkeleri: "Karar Tarihi" Kuralı

Bu güncel limitlerin uygulanmasında, Türk hukuk sistemindeki şu zamansal kurallar dikkate alınır:

Heyet Teşekkülü İçin: Hakem heyetinin oluştuğu tarihte yürürlükte olan limitler uygulanır.

Hakem heyetinin oluştuğu tarihte yürürlükte olan limitler uygulanır. Kanun Yolları (İtiraz ve Temyiz) İçin: Hakem kararının verildiği tarihte yürürlükte olan limitler uygulanır.

Önemli: Bu kural uyarınca, dava 2024 yılında açılmış olsa bile, eğer karar 2026 yılında verilmişse, temyiz ve kesinlik sınırları için 2026 yılına ait yeni eşikler (28.000 TRY ve 300.000 TRY) esas alınacaktır.

