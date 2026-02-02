Bina; Tamirat, Tadilat, Tesisat, Güçlendirme Ve Yıkım İşleri İçin Araştırma İşlemi Konulu 2026/3 Sayılı Genelge Yayımlandı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.01.2026 tarihli ve Bina; Tamirat, Tadilat, Tesisat, Güçlendirme ve Yıkım İşleri İçin Araştırma İşlemi Konulu 2026/3 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ünitelerce, 04.02.2011 tarihli ve 2011/13 sayılı İlişiksizlik Belgesi konulu Genelgenin uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesini teminen, anılan Genelgenin aşağıda belirtilen bölümünde düzenleme yapılması gerekli görülmüştür.

Genelgenin "6.8" numaralı bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

"Ruhsata tabi bina; tamirat, tadilat, tesisat ve güçlendirme işlerinin ilave m² artışı içermesi halinde, ilave m² artışı ile ilgili olarak bu Genelgenin 6.1 numaralı bendi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

İlave m² artışı içermeyen bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde asgari işçilik araştırması yapılmadan önce;

- işverenin defter ve belge tutmakla yükümlü olup olmadığının,

- yapılan işin defter ve belge tutmakla yükümlü işverenin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti ile ilgili olup olmadığının,

ünitece tespit edilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişi işverenler ile işyeri tescilinde defter tipini "Bilanço" veya "Diğer" olarak beyan eden gerçek kişi işverenler ve ticari, zirai veya mesleki faaliyetiyle bağlantılı olarak gerçek kişi ya da şahıs şirketi ortaklarınca yaptırılan bina, tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işleri için asgari işçilik araştırması yapılması zorunludur.

Ancak gerçek kişi işverenlerden; yalnızca ortağı/yöneticisi olduğu sermaye şirketlerinden kaynaklı vergi mükellefiyeti bulunanlar, vergi mükellefiyeti gayrimenkul sermaye iradı veya menkul sermaye iradı olanlar ile basit usulde vergi mükellefi olanların, işyeri tescilinde defter tipini "Deftere Tabi Değil" olarak beyan etmeleri halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışma yapılarak beyanın doğrulanması, ihbar, şüphe veya şikâyet bulunmaması koşuluyla, söz konusu işler işverenin ticari, zirai veya mesleki faaliyetiyle ilgili olmayan işler kapsamında değerlendirilerek asgari işçilik araştırmasına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Defter ve belge tutmakla yükümlü gerçek kişi işverenler tarafından yapılan ve işverenin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti ile ilgili olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde asgari işçilik araştırma işlemi yapılmaması, ayrıca işverenin Kuruma borcunun bulunmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin olmaması halinde işyeri dosyasının kanun kapsamından çıkarılması/İZ işleminin yapılması gerekmektedir.

Örnek 1- Ticari işletme sahibi gerçek kişi olan ve araç satışı ile iştigal eden RK'nın araç satış firmasında yapılan tadilat işi için asgari işçilik araştırma işlemi yapılması gerekmektedir. Aynı kişinin yayla evinde yapılan tadilat işi için ise asgari işçilik araştırma işlemi yapılmaması, ayrıca işverenin Kuruma borcunun bulunmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin olmaması halinde işyeri dosyasının kanun kapsamından çıkarılması/İZ işleminin yapılması gerekmektedir.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

