Özel Sektör İşverenleri İçin Geçerli Olacak 2 Puanlık İşveren Prim Hissesi İndiriminin Uygulamasına İlişkin SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından06/01/2026tarihli ve 2026/1 sayılı "İkiPuanlıkİndirim" konulu Genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81 inci maddesinin ı bendinde yer alan 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde değişikliğe gidilerek;

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri dışındaki işyerlerine sağlanan %4 puanlık sigorta prim indirimi %2 puana indirilmiştir.

Buna göre,

2026/Ocak ayı/döneminden itibaren özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin iki puanlık kısmı Hazinece karşılanacaktır.

kısmı Hazinece karşılanacaktır. 2025/Şubat ila 2026/Aralık aylarında/döneminde imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı karşılanmaya devam edecektir. Ancak, Cumhurbaşkanı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının karşılanma süresini 31.12.2027 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.



Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesindeki indirimde yapılan değişiklikler ile;

Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin;

2008/Ekim ila 2025/Ocak ayları/döneminde beş puanlık kısmı,

2025/Şubat ila 2025/Aralık ayları/döneminde dört puanlık kısmı,

2026/Ocak ayı/döneminden itibaren iki puanlık kısmı,



Hazinece karşılanacaktır.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için 2025/Şubat ila 2026/Aralık aylarında/döneminde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazinece karşılanacaktır. Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin uzatılması halinde imalat sektöründe malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı 2027/Ocak ila Aralık aylarında/döneminde de Hazinece karşılanacaktır.

Beş puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek imalat sektörünün kapsamı belirlenirken, Nace Rev.2.1 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında "C (İmalat)" kısmında yer alan iş kolları dikkate alınacaktır.

İş yerinin iş kolu kodunun (nace kodunun) değişmesi halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinde yapılacak indirim puanı, değişiklik tarihini takip eden ay/döneme ait aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere iş yerine ait yeni iş kolu kodu dikkate alınarak hesaplanacaktır.

13/02/2025 tarihinden sonra iş yerine ait iş kolu kodunun geçmişe yönelik olarak değişmesi ve herhangi bir nedenle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi indirim puanını içeren kanun numaraları ile geçmişe yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmesi/işleme alınması durumunda, ilgili ay/döneme ait yasal süresi içerisinde verilmiş olan ilk belge dikkate alınarak bu belgenin düzenlendiği tarihte geçerli olan iş yerine ait iş kolu koduna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi indirim puanı uygulanacaktır. İlgili ay/dönemde dikkate alınacak belge olmaması durumunda ise Kurum sistemindeki iş yerine ait iş kolu kodu geçerlilik tarihleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi indiriminin, diğer sigorta prim destekleriyle aynı dönem için birlikte uygulanması durumunda, iş yerleri bu indirimden öncelikle faydalanmaktadır. Bu durumda, sigortalının prime esas kazancı üzerinden öncelikle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden iki/beş puanlık indirim uygulanacak ardından diğer sigorta prim desteği uygulanacaktır.

2026/Ocak ayı/döneminden itibaren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden yapılacak indirim uygulamasının hesaplaması bu Genelgede belirtildiği şekilde yapılacak olup söz konusu indirimden yararlanmanın usul ve esasları hakkında 2008/93, 2009/139, 2011/45, 2020/1, 2021/26, 2021/30, 2024/11 ve 2025/6 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınacaktır.

İş yerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden yapılacak indirim puanından daha yüksek oranda yararlanabilmek için iş yerinin iş kolu kodunun gerçeğe aykırı beyan edilerek tescil edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde bu indirim kapsamında Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden geri alınır.

Bu indirimden yararlanabilmek için ayrı bir kanun numarası oluşturulmayacak olup "5510" kanun numarası seçilmek suretiyle bu indirimden yararlanılmaya devam edilecektir. Yararlanılacak indirim puanı iş yerinin iş kolu koduna (nace kodu) göre sistem tarafından otomatik belirlenecektir.



Genelge hükümleri 01/01/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 06/01/2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.



Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için linketıklayınız.

