İki Puanlık İndirim Konulu 2026/1 Sayılı Genelge Yayımlandı

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2026 tarihli ve İki Puanlık İndirim Konulu 2026/1 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun geçici 108 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dört" ibaresi "iki" şeklinde değiştirilmiştir.

2025/Şubat ila 2026/ Aralık aylarında/döneminde imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı karşılanmaya devam edecektir. Ancak, Cumhurbaşkanı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının karşılanma süresini 31.12.2027 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

Örnek : Elektrik enerjisinin iletimi sektöründe faaliyet gösteren (K) Limited Şirketi tarafından çalıştırılan 2 sigortalı için 2026/Ocak ayında 5510 kanun numarasıyla Kurumumuza bildirilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prime esas kazançlar toplamının 120.000,00 TL, prim ödeme gün sayısının 60 gün olduğu varsayıldığında, ilgili teşvik için aranılan şartların sağlanması kaydıyla bu iki sigortalı için 2026/Ocak ayında ödenmesi gereken prim tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

120.000,00*%38,75= 46.500,00 TL (Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi))

120.000,00*%2= 2.400,00 TL (Hazinece karşılanacak tutar),

44.100,00 TL (46.500,00TL-2.400,00TL) (Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin iki puanlık kısmı Hazinece karşılandıktan sonra işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı).

Beş puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek imalat sektörünün kapsamı belirlenirken, Nace Rev.2.1 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında “C (İmalat)” kısmında yer alan iş kolları dikkate alınacaktır.

Bu indirimden yararlanabilme için ayrı bir kanun numarası oluşturulmayacak olup "5510" kanun numarası seçilmek suretiyle bu indirimden yararlanılmaya devam edilecektir. Yararlanılacak indirim puanı iş yerinin iş kolu koduna (nace kodu) göre sistem tarafından otomatik belirlenecektir.

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.