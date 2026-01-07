Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Değişiklikleri ve 2026 Uygulama Esasları

23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği" üzerinde yapılan kapsamlı düzenlemeler...

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: in Turkey

with readers working within the Insurance industries

23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği” üzerinde yapılan kapsamlı düzenlemeler, 2025 yılı hazırlık sürecinin ardından 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen bu yasal güncellemeler, sigortacılık sektöründeki şirketlerin operasyonel çerçevesini yeniden tanımlarken, her bir sigortalı için hak ve yükümlülüklerde de köklü değişiklikler öngörmektedir. Yönetmelik kapsamında öne çıkan temel değişiklikler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1. Seyahat Sağlık Sigortalarının Mevzuat Kapsamı Dışında Tutulması

Yeni yasal düzenleme ile seyahat sağlık sigortaları, mevcut yönetmeliğin uygulama alanı dışına çıkarılmıştır.

Yurt dışı seyahatler kapsamında akdedilen seyahat sağlık sigortaları, bu yönetmelik hükümlerine tabi olmayacaktır.

İlgili sigorta ürünleri, bağlı bulundukları farklı yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.

Bu durum; poliçe kapsamı, teminat yapısı, prim hesaplamaları ve bilgilendirme süreçlerinde farklılıklar doğurabilecektir.

Sigorta şirketleri, sundukları ürünlerin hangi mevzuata tabi olduğu hususunda her bir sigortalı adayını açıkça bilgilendirmekle yükümlüdür.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Katılım Paylarının Teminat Durumu

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümler uyarınca, devlet destekli sağlık hizmetlerinde ödenen katkı paylarının özel sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmesi kısıtlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden alınan sağlık hizmetleri için ödenen katılım payları, özel sağlık sigortaları bünyesinde teminat konusu yapılamayacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) veya benzeri paketlerin satış süreçlerinde, SGK katkı paylarının kapsam dışında olduğu açıkça beyan edilmelidir.

Bu düzenleme ile satış kanallarındaki yanlış yönlendirmelerin ve hatalı poliçe üretim risklerinin asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Saklama Yükümlülükleri

Sigortalı verilerinin işlenmesi ve muhafazasına ilişkin yükümlülükler, 6698 sayılı KVKK hükümleri doğrultusunda güncellenmiştir.

Sigortalıya ait sağlık verilerinin ve tutulan sigortalılık kayıtları ve sağlık bilgilerinin bireysel bazda tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili veriler, sigortalılık ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) nezdinde muhafaza edilecektir.

10 yıllık sürenin tamamlanmasıyla birlikte veriler; resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Sağlık sigortası teminatı içeren ürünler sunan turizm şirketleri gibi kuruluşlar, veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla hukuki sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır.

4. Ömür Boyu Yenileme Garantisi ve Mevcut Poliçelere İlişkin Geçici Hükümler

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlükte olan mevcut poliçelerin hakları korunurken, yeni dönemde şeffaflık ve sosyal güvence standartları artırılmaktadır.

Mevcut Hakların Korunması:

Yürürlükte olan poliçelerdeki mevcut ömür boyu yenileme garantisi ve benzeri güvenceler, kazanılmış hak statüsünde geçerliliğini koruyacaktır. Henüz kazanılmamış olan garantiler, mevcut sözleşme şartlarına göre değerlendirilmeye devam edilecektir.

Yeni Dönem ve İndirim Şeffaflığı:

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yenilenecek tüm sözleşmelerde yeni yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. Sigorta şirketleri, primlere uygulanan tüm kampanya ve indirim oranlarını poliçe üzerinde açıkça belirtmekle yükümlüdür.

Tamamlayıcı ve destekleyici özel sağlık sigortası talep eden ve 60 yaşını doldurmamış kişilere, ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren sözleşme sunulması zorunlu kılınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.