Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenen Bazi Yerler İçin 2025 Kasim Prim Ve Beyan Süreleri Uzatildi

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.12.2025 tarihli Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin 2025 Yılı Kasım Ayına/Dönemine İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Son Verilme ve İlgili Aya/Döneme İlişkin Primlerin Son Ödeme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Konulu duyuru yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulumuzun 26.12.2025 tarihli ve 2025/778 sayılı Kararı ile ;

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerimiz tarafından Kurumumuza verilecek olan 2025/Kasım ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 26/1/2026 sonuna kadar verilmesi ve ilgili aya/döneme ilişkin prim ödemelerinin de 2/2/2026 (31/1/2026 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar yapılması halinde 2025/Kasım ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süre içerisinde verilmiş ve ilgili aya/döneme ilişkin primler de yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılacaktır.

Duyuru metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

