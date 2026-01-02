ARTICLE
2 January 2026

Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenen Bazi Yerler İçin 2025 Kasim Prim Ve Beyan Süreleri Uzatildi

N
Nazali

Contributor

Turkey Insurance
Nazali Attorneys
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.12.2025 tarihli Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin 2025 Yılı Kasım Ayına/Dönemine İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Son Verilme ve İlgili Aya/Döneme İlişkin Primlerin Son Ödeme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Konulu duyuru yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulumuzun 26.12.2025 tarihli ve 2025/778 sayılı Kararı ile ;

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerimiz tarafından Kurumumuza verilecek olan 2025/Kasım ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 26/1/2026 sonuna kadar verilmesi ve ilgili aya/döneme ilişkin prim ödemelerinin de 2/2/2026 (31/1/2026 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar yapılması halinde 2025/Kasım ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süre içerisinde verilmiş ve ilgili aya/döneme ilişkin primler de yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılacaktır.

Duyuru metninin tamamına  BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

