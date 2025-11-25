Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'nde Önemli Değişiklikler

Asgari ödenmiş sermaye tutarlarına ilişkin olarak getirilen değişiklikler 22 Ocak 2025 öncesinde Levha'ya kaydedilmiş acenteler ile ilgili odalara başvuruda bulunmuş acentelere uygulanmayacaktır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 22Ocak2025 tarihinde, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'nde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler ile sigorta acentelerinin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarları:

Şube açarak teşkilatlanacak olanlar veya sadece mesafeli satış yapmak isteyenler hariç tüm acenteler için 50.000 TL'den 3.250.000TL 'ye,

tüm acenteler için 50.000 TL'den 'ye, Şube açarak teşkilatlanacak olan acentelerin merkezleri için 300.000 TL'den 4.000.000TL 'ye, her bir şube için ise 25.000 TL'den 325.000TL 'ye,

'ye, her bir şube için ise 25.000 TL'den 'ye, Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyen acenteler için 300.000TL'den 4.000.000TL' ye

çıkarılmıştır.

Aynı zamanda şube açarak teşkilatlanacak olan veya mesafeli satış yapan acentelerin yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarlarının en az %4'ü kadar özkaynağa sahip olma yükümlülüklerindeki asgari özkaynak tutarı 300.000'TL'den 4.000.000TL' ye çıkarılmıştır.

Asgari ödenmiş sermaye ve özkaynak yükümlülüğüne ilişkin tutarların, aksi SEDDK tarafından belirlenmedikçe, her sene Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleneceği kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, yapılan değişiklikler ile acentelerin internet sayfaları ile diğer her türlü elektronik ortamlarında da acente unvanına yer vermeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Bununla birlikte, acentelerin unvanı ile kullandıkları işletme adı, logo, amblem ve diğer ayırt edici kurumsal kimlik unsurları ile sigorta şirketi veya acentelik faaliyeti harici kurumların iş veya işlemlerini gerçekleştirdiği izlenimini uyandıramayacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

Değişiklikler ile acentelerin teknik personel yeterliliği ve insan kaynaklarına ilişkin bazı düzenleme ve açıklamalar da yapılmıştır. Buna göre, şube müdürü olacak kişilerin de, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için aranan niteliklere sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Teknik personelin Yönetmelik uyarınca katılması zorunlu olan yenileme eğitimlerine ise beş yılda bir katılım zorunluluğu getirilmiştir.

Son olarak, acentelerin SEDDK'dan uygunluk belgesi alınmasını takiben Levha'ya kayıt için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne en geç altı ay içinde başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

Originally published on 14 February 2025

