Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.08.2025 tarihli 122453230 Sayılı Yurt Dışında Yaptırılan İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

SGK, yayımladığı Genel Yazı ile yurtdışında gerçekleştirilen ihale konusu işlerde asgari işçilik hesabı uygulanmayacağını bildirmiştir.

5510 sayılı Kanun'da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirilen faaliyetler bütünüyle kapsam dışı bırakılmamış, bazı istisnai durumlar için sınırlı düzenlemelere yer verilmiştir. Özellikle Kanun'un 5'inci maddesi ile, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışına götürülen Türk işçilerinin sigortalılığı düzenlenmiş; 10'uncu maddede, geçici görevle yurt dışına gönderilen sigortalıların sosyal sigorta hak ve yükümlülüklerinin devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 81'inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ile, yurt dışındaki özel sektör işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar için belirli koşullar dâhilinde prim teşviki uygulanabileceği belirtilmiştir. Hal böyle olmakla birlikte, Kanun'un yurt dışındaki çalışmaları konu alan özel hükümlerinde olduğu gibi, asgari işçilik uygulamasının dayanağını oluşturan 85'inci maddede de, bu uygulamanın yurt dışında gerçekleştirilen işlere uygulanabileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan ve işin fiilen Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirilmesi durumunda , işverenin Türkiye'de kurulu olması, ihale makamının Türkiye'deki bir kamu kurumu olması veya işte Türkiye'den götürülen/görevlendirilen personelin bulunması gibi unsurlar, 5510 sayılı Kanun'un 85'inci maddesi kapsamında asgari işçilik araştırması yapılabilmesi için tek başına yeterli bir hukuki dayanak oluşturmamaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye'de ihale edilen işveren tarafından, yurt dışında yaptırılan ihale konusu

işyeri dosyası tescil edilmiş veya devamlı mahiyetteki bir işyeri dosyası işler için üzerinden işlem yapılmış olsa dahi, söz konusu işe ilişkin olarak asgari işçilik araştırması yapılmaması gerekmektedir.

Uygulamanın bu Genel Yazı'da belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve tüm ilgili personelin bilgilendirilerek uygulama birliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.