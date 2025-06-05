Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 30.05.2025 tarihli Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu genel yazı yayımlanmıştır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/5/2025 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

6/2/2023 ila 30/11/2025 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (işyeri tescil bildirgesi, iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri yönüyle ise 2/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil, 31/1/2026 hafta sonuna denk geldiğinden) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil), 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait prim borçlarının ise (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ,2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ile 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/7/2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ek 5, ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ve aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 30 günden az isteğe bağlı kapsamındaki sigortalıların 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/7/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecektir.

tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecektir. 6/2/2023 ila 26/11/2025 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 2/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil, 31/1/2026 hafta sonuna denk geldiğinden) verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının 31/7/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil), 6/2/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının ise 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılması sağlanacaktır.

Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçlarının 6/2/2023 ila 31/12/2025 borç sorgu tarihli, erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının ise bu genel yazının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen tarih aralıkları dikkate alınmak suretiyle ilgili dönemler için yapılacak borç sorgulaması sonrasında düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.

Gerçek kişi olmak (şirket ortağı veya tüzel kişi yöneticisi ya da gerçek kişi işveren) ve 6/2/2023 tarihinden önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartıyla erteleme kapsamı dışında kalan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından bu kişiler hakkında erteleme süresince hak ve alacak haczi (e-mevduat, gelir, aylık, ücret vb.) uygulanmamasının ve araçlarına yakalama şerhi konulmaması sağlanacaktır.

Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 1/2/2023 ila 31/12/2025 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31/12/2025 tarihi (bu tarih dahil) olarak kabul edilecektir.

Belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurular 2/3/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil, 28/2/2026 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) yapılabilecek ve bu borçluların borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31/3/2026 tarihi), diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebilmesine imkan sağlanacaktır.

Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığından 2025 yılı Kasım ayı ve sonrasına ait aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süreler içerisinde verilecek ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ait primler de yine yasal süresi içerisinde ödenecektir.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.