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5 June 2025

Kahramanmaraş Ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu Genel Yazı

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 30.05.2025 tarihli Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu genel yazı yayımlanmıştır.
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 30.05.2025 tarihli Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu genel yazı yayımlanmıştır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/5/2025 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

  • 6/2/2023 ila 30/11/2025 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (işyeri tescil bildirgesi, iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık  Prim  ve  Hizmet  Bildirgeleri  yönüyle  ise  2/2/2026  tarihine  kadar  (bu  tarih  dahil, 31/1/2026  hafta  sonuna  denk  geldiğinden)  Kuruma  verilmesi  halinde  yasal  süresi  içinde  verilmiş sayılacaktır.
  • 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil), 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık,  2024  yılı  Ocak,  Şubat,  Mart,  Nisan,  Mayıs,  Haziran,  Temmuz,  Ağustos,  Eylül,  Ekim,  Kasım, Aralık, 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait prim  borçlarının ise  (Ayların  15 ila  14  döneminde işlem  gören işyerleri için  2022 Aralık ayı,  2023  yılı Ocak,  Şubat,  Mart,  Nisan,  Mayıs,  Haziran,  Temmuz,  Ağustos,  Eylül,  Ekim,  Kasım,  Aralık  ,2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ile 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde  belirtilen  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  uygulanmaksızın  31/7/2026 tarihine  (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi, ek 5, ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ve aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 30 günden az isteğe  bağlı  kapsamındaki  sigortalıların  6/2/2023  tarihinden  önce  ödeme  süresi  dolmuş  mevcut  prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık,  2024  yılı  Ocak,  Şubat,  Mart,  Nisan,  Mayıs,  Haziran,  Temmuz,  Ağustos,  Eylül,  Ekim,  Kasım, Aralık, 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait primlerinin 5510  sayılı  Kanunun  89  uncu  maddesinde  belirtilen  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı uygulanmaksızın 31/7/2026  tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecektir.
  • 6/2/2023  ila  26/11/2025  tarihleri  arasında  verilmesi  gereken  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamelerinin/aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin  2/2/2026  tarihine  kadar  (bu  tarih dahil,  31/1/2026 hafta  sonuna  denk  geldiğinden)  verilmesi  ve muhteviyatı  prim  borçlarının  31/7/2026 tarihine  kadar  (bu tarih dahil), 6/2/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının ise 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılması sağlanacaktır.
  • Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçlarının 6/2/2023 ila 31/12/2025 borç sorgu tarihli, erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının ise bu genel yazının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen tarih aralıkları dikkate alınmak suretiyle ilgili dönemler için yapılacak borç sorgulaması sonrasında düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.
  • Gerçek kişi olmak (şirket ortağı veya tüzel kişi yöneticisi ya da gerçek kişi işveren) ve 6/2/2023 tarihinden önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartıyla erteleme kapsamı dışında kalan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından bu kişiler hakkında erteleme süresince hak ve alacak haczi (e-mevduat, gelir, aylık, ücret vb.) uygulanmamasının ve araçlarına yakalama şerhi konulmaması sağlanacaktır.
  • Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 1/2/2023 ila 31/12/2025 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31/12/2025 tarihi (bu tarih dahil) olarak kabul edilecektir.

Belirtilen  hükümlerden  mücbir  sebep  kapsamında  yer  alan  söz  konusu  il  ve ilçelerde  faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır.

Adıyaman,  Hatay,  Kahramanmaraş  ve  Malatya  illeri  ile  Gaziantep  ili  İslahiye  ve  Nurdağı ilçelerinde  afet  kapsamında  yer  alan  işveren,  sigortalı  ve  hak  sahiplerince  7440  sayılı  Yapılandırma Kanunu  kapsamındaki  başvurular  2/3/2026 tarihine  kadar  (bu tarih  dahil,  28/2/2026 tarihi  hafta  sonuna denk geldiğinden) yapılabilecek ve bu borçluların borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31/3/2026 tarihi), diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebilmesine imkan sağlanacaktır.

Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığından 2025 yılı Kasım ayı ve sonrasına ait aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süreler içerisinde verilecek ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ait primler de yine yasal süresi içerisinde ödenecektir.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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