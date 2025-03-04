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4 March 2025

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Muteber P&I Sigorta Kuruluşları Listesini Güncelledi

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemeleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti limanlarını ziyaret edecek ve/veya Türk Boğazlarını kullanacak gemilerin çevreye verebileceği...
Turkey Insurance
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemeleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti limanlarını ziyaret edecek ve/veya Türk Boğazlarını kullanacak gemilerin çevreye verebileceği zararları minimize edebilmek adına, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından tanınan uluslararası geçerli bir poliçesinin olması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede, LYBS'de kayıtlı P&I sigorta kuruluşları listesine dahil olmak isteyen P&I sigorta firmalarının, 20 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirilmişti.

Bu bağlamda, başvuru, inceleme ve değerlendirmeler tamamlanarak Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 20 Şubat 2025 tarihinde güncellenen liste aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yönergenin 11/1 Maddesine Göre

I. GRUP (Yönergenin 6/1. maddesine göre)

  1. TURK P&I
  2. American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc.
  3. The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd.
  4. Assuranceforeningen Gard (Gjensidig)
  5. Gard P&I (Bermuda) Ltd.
  6. The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association
  7. The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Ltd.
  8. The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
  9. Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig)
  10. NorthStandard EU DAC
  11. NorthStandard Limited
  12. The Standard Club Asia Ltd.
  13. The Standard Club Ireland Designated Activity Company
  14. The Steamship Mutual Underwriting Association Limited
  15. The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd.
  16. Sveriges Angfartygs Assurans Forening – The Swedish Club
  17. United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd.
  18. United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association Ltd.
  19. UK P&I Club N.V.
  20. The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

II. GRUP (Yönergenin 6/2. maddesine göre)

  1. Norwegian Hull Club
  2. MS Amlin Marine N.V.
  3. Noord Nederlandsche P&I Club
  4. Aurora
  5. Thomas Miller Specialty
  6. British Marine
  7. Hydor
  8. Korea P&I Club
  9. China Shipowners' Mutual Assurance Association

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu güncel listeye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

Muteber P&I Sigorta Kuruluşları Listesi

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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