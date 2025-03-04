Denizcilik Genel Müdürlüğü, Muteber P&I Sigorta Kuruluşları Listesini Güncelledi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemeleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti limanlarını ziyaret edecek ve/veya Türk Boğazlarını kullanacak gemilerin çevreye verebileceği zararları minimize edebilmek adına, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından tanınan uluslararası geçerli bir poliçesinin olması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede, LYBS'de kayıtlı P&I sigorta kuruluşları listesine dahil olmak isteyen P&I sigorta firmalarının, 20 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirilmişti.

Bu bağlamda, başvuru, inceleme ve değerlendirmeler tamamlanarak Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 20 Şubat 2025 tarihinde güncellenen liste aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yönergenin 11/1 Maddesine Göre

I. GRUP (Yönergenin 6/1. maddesine göre)

TURK P&I American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc. The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd. Assuranceforeningen Gard (Gjensidig) Gard P&I (Bermuda) Ltd. The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Ltd. The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) NorthStandard EU DAC NorthStandard Limited The Standard Club Asia Ltd. The Standard Club Ireland Designated Activity Company The Steamship Mutual Underwriting Association Limited The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. Sveriges Angfartygs Assurans Forening – The Swedish Club United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd. United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association Ltd. UK P&I Club N.V. The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

II. GRUP (Yönergenin 6/2. maddesine göre)

Norwegian Hull Club MS Amlin Marine N.V. Noord Nederlandsche P&I Club Aurora Thomas Miller Specialty British Marine Hydor Korea P&I Club China Shipowners' Mutual Assurance Association

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu güncel listeye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

Muteber P&I Sigorta Kuruluşları Listesi

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