Ltp Ve Lybs'de Kayitli Sigorta Kuruluşlari Hakkinda Düzenleme

T.C. Ulaş rma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tara ndan yayımlanan E-36712415-155.09.01-2431032 sayılı ve 9 Ocak 2025 tarihli yazıda; Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün "Bayrak Devle Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilen P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" uyarınca ilan edilen Muteber P&I Kuruluşları dışında kalan sigorta firmalarının da Liman Tek Pencere (LTP) ve Liman Yönemi Bilgi Sistemi (LYBS) kayıtlarına yönelik herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üyelerin ve sektöre bilgi verilmesi hususu kamuoyuyla paylaşılmışr.

İlgili düzenleme kapsamında Sigorta Poliçesi Zorunluluğu ve Başvuru süreci ve son başvuru tarihi hakkında önemli bildirimler göze çarpmaktadır.

Ulaş rma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tara ndan yayınlanan 09.01.2025 tarihli ilgili yazıya is naden, Türk bayrağı taşıyan gemiler ile Türk deniz yetki alanındaki limanlara giriş ve çıkış yapan 300 GT ve üzerindeki tüm gemilerin P&I (Koruma ve Tazmin) sigortası yap rmalarının zorunlu olduğu hususu vurgulanmkala beraber, bu sigortanın, gemilerin operasyonları sırasında çevreye, üçüncü şahıslara veya yüke verilebilecek zararlar için teminat sağladığı hususu yinelenmişr.

Yönetmelik gereğince, söz konusu sigorta poliçesinin geçerli bir sigorta firması tara ndan temin edilmesinin, Liman Tek Pencere (LTP) ve Liman Yönemi Bilgi Sistemi (LYBS) üzerinden kaydedilmesi gerek ği belir lmiş r. Ancak son zamanlarda, bazı gemilerin kazalar sonrası sigorta poliçelerinin geçerli olmadığı veya iptal edildiği iddiaları gündeme gelmiş r. Bu durum, gemilerin zarar tazmina almasını engelleyen bir risk yaratmaktadır.

A. İDAREYE BAŞVURU KOŞULLARI

"Bayrak Devle Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilen P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" uyarınca Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilen Muteber P&I Kuruluşları dışında kalan sigorta firmaları açısından da bir düzenleme yapılması ih yacı doğduğu Denizcilik Genel Müdürlüğünce beyan edilmiş r. Bu i barla, muteber listede yer alan firmalar dışında bir sigortacının ülkemiz LYBS'de kayıtlı sigorta kuruluşu olabilmesi için;

Sigortacının:

P&I sigortası kapsamındaki bir olay için ilgili kulüp veya sigortacının kuralları çerçevesinde kulübe kayıtlı olan gemi veya üye/sigortalının işlerini yürütmek üzere hareket eden; değerlendirme, gözem, eksper z ve tazminat işlemlerini yürütmeye haiz olduğunu muhabirliğini yürü üğü kulüp veya sigortacıdan somut olay için alacağı belge yahut kulüp veya sigortacının web sitelerinde yayımladıkları listede yer almak sure yle ispatlayan, Türkiye'de yerleşik atanmış/anlaşmalı bir muhabir firmaya sahip olması, bu muhabir f irmanın Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu (Interna onal Group of P&I Clubs) üyesi kuruluşlardan en az birinin muhabirliğini yürütüyor olması,

İdareye, başvuru sahibi firmanın tam adı, adresi, ile şim bilgilerini, örnek bir P&I poliçesini içeren niyet mektubunu sunması,

İdare ile bilgi alışverişini sağlamak üzere ir bat noktası olarak yetkili şirket personelinin bilgilerini bildirmesi,

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tara ndan verilen BBB- ve üzeri veya buna eşdeğer nota sahip olduğunu gösterir ve bir yıldan eski olmayan ıslak imzalı belgenin aslının veya noter onaylı bir sure nin sunulması veya verilmiş olan bu notun kredi kuruluşunun web sayfasından sorgulanabilir olması,

Web sitelerinde gemilerin P&I poliçelerinin geçerliliğinin on-line sorgulanabilir olması,

Sahip olduğu reasürans anlaşmalarının Türkiye'nin tara olduğu uluslararası konvansiyonlarda öngörülen sorumluluk limitlerini kapsadığını ve toplam teminat tutarının 100.000.000 USD'den az olmadığını gösterir şekilde uluslararası kredi derecelendirme notu A- ve üzeri olan reasürör veya reasürörler tara ndan onaylanmış, bir yıldan eski olmayan ıslak imzalı bir teyit yazısıyla birlikte ibraz etmesi,

Son üç yıla ait P&I sigortacılığına ilişkin finansal raporların ve tazminat ödemelerine ilişkin onaylanmış bilgileri sunması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerin (a) bendinde belir len muhabir firma veya yetkili şirket temsilcisi tara ndan İdareye sunulması halinde İdare tara ndan gerekli değerlendirmenin yapılacağı anılı yazıda belir lmişr.

B. BAŞVURU SONRASINDAKİ SÜREÇ

Sigorta kuruluşları tara ndan yapılacak başvuruyu takiben yukarıda belir len şartların sağlandığı İdare tara ndan görülürse, sigorta kuruluşları, Denizcilik Genel Müdürlüğü LYBS sistemine kaydedilerek bu sigortacıların "Bakanlığımız LTP ve LYBS'de Kayıtlı Sigorta Kuruluşları Listesi" ismi al nda Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmesi kararlaş rılmış r. Ayrıca, "Bayrak Devle Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilen P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" uyarınca ilan edilen Muteber P&I Kuruluşlarınınsa ilave bir başvuruya gerek kalmaksızın bu listenin de içinde yer alacakları Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce ayrıca kararlaş rılmışr.

Başvurusu kabul edilmesinin ardından LTP ve LYBS'de kaydedilen sigorta kuruluşlarının listeye alınma şartlarının devam edip etmediğinin İdare tara ndan denetlenebileceği bu bildiride belir lmişr.

Yapılacak bu denem için sigorta muhabir firması, İdare tara ndan talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmasını sağlamakla yükümlü olacak r. İlgili bildiride, İdare tara ndan talep edilecek bilgi ve belgelerin muhabir firma tara ndan sunulmaması yahut denem sonucunda gerekli şartların devam etmediğinin tespit edilmesi halinde ise sigorta kuruluşunun ilgili listeden çıkar lacağı hususu önemle vurgulanmışr.

C. SON BAŞVURU TARİHİ: 20 ŞUBAT 2025

Muteber listede yer alan firmalar dışında LYBS'de kayıtlı sigorta kuruluşları listesinde bulunmak isteyen sigorta kuruluşlarının 20 Şubat 2025 tarihine kadar "A" maddesinde yer verilen başvuru koşulları uyarınca gerekli başvuruda bulunmaları ve LYBS'ye eklenmeleri gerekmektedir. Bu süre zar nda başvuruda bulunmayan veya başvuruları kabul edilmeyen sigorta kuruluşlarının LYBS sistemindeki mevcut kayıtlarının silineceği, bunlar tara ndan sunulan sigorta poliçelerinin 20 Şubat 2025 tarihinden sonra kabul edilmeyeceği ve bu şirketlerin sigortalarına sahip gemilerin Türk limanlarına girişine müsade edilmeyeceği hususu İdare tara ndan bildirilmişr.

Sonuç olarak; bu firmaların sigorta poliçelerine sahip gemilerin limanlara girişine müsade edilmeyecek olup ilgililerin mağduriyet yaşamaması adına, sigorta poliçelerinin geçerliliği konusunda gerekli önlemleri alarak başvuruların zamanında yapılması gerek ğini önemle tavsiye edilmişr.

Bilgilerinize sunar, gerekli başvuruların yapılmasını rica ederiz.

Söz konusu düzenlemeye aşağıdaki bağlan dan ulaşabilirsiniz.

https://www.vda.org.tr/upload/duyuru/LTP%2520ve%2520LYBS'de%2520Kay%25C4%25B1tl%25C4%25B1%2520Sigorta.pdf

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde taramızla aşağıdaki ir bat numaraları üzerinden istediğiniz zaman ile şime geçebilirsiniz.

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