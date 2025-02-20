Dört Puanlık İndirim Konulu 2025/6 Sayılı Genelge Yayımlandı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2025 tarihli ve Dört Puanlık İndirim Konulu 2025/6 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2025 tarihli ve Dört Puanlık İndirim Konulu 2025/6 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesindeki indirimde yapılan değişikliğe ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için 2025/Şubat ila 2026/Aralık aylarında/dönemlerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Beş puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek imalat sektörünün kapsamı belirlenirken, Nace Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında "C (İmalat)" kısmında yer alan iş kolları dikkate alınacaktır.

İş yerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden yapılacak indirim oranından daha yüksek oranda yararlanabilmek için iş yerinin iş kolu kodunun gerçeğe aykırı beyan edilerek tescil edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden geri alınır.

Bu indirimden yararlanabilmek için ayrı bir kanun numarası oluşturulmayacak olup "5510" kanun numarası seçilmek suretiyle bu indirimden yararlanılmaya devam edilecektir. Yararlanılacak indirim oranı iş yerinin iş kolu koduna (Nace kodu) göre sistem tarafından otomatik belirlenecektir.

Diğer taraftan, bu Genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra iş yerine ait iş kolu kodunun geçmişe yönelik olarak değişmesi ve herhangi bir nedenle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesi indirim oranı içeren kanun numaraları ile geçmişe yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmesi/işleme alınması durumunda, ilgili ay/döneme ait yasal süresi içerisinde verilmiş olan ilk belge dikkate alınarak bu belgenin düzenlendiği tarihte geçerli olan iş yerine ait iş kolu koduna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesi indirim oranı uygulanacaktır. İlgili ay/dönemde dikkate alınacak belge olmaması durumunda ise Kurum sistemindeki iş yerine ait iş kolu kodu geçerlilik tarihleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Örnek 1: Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründe faaliyet gösteren (A) iş yerinde çalışan sigortalı (F) için 2025/Nisan ayında 5510 kanun numarasıyla Kurumumuza bildirilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prime esas kazancın 42.000,00 TL, prim ödeme gün sayısının 30 gün olduğu varsayıldığında; ilgili teşvik kanununda aranılan şartların sağlanması kaydıyla söz konusu sigortalı için 2025/Nisan ayında ödenmesi gereken prim tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

42.000,00*%37.75= 15.855,00 TL Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi) 42.000,00TL*%5= 2.100,00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak tutar, 13.755,00 TL (15.855,00-2.100,00) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin

beş puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılandıktan sonra işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi).

Örnek 2: Gayrimenkul faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren ( Y) iş yerinde 2025/Temmuz ayında 6111 kanun numarasıyla bildirilen iki kadın sigortalının prim ödeme gün sayısının 60, prime esas kazanç toplamının 80.000,00 TL olduğu varsayıldığında, ilgili teşvik kanununda aranılan şartların sağlanması kaydıyla bu iki kadın sigortalı için 2025/Temmuz ayında ödenmesi gereken prim tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

80.000,00 TL*%37.75= 30.200,00 TL Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi) 80.000,00 TL* %4 = 3.200, 00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak tutar, 80.000,00 TL*%16.75= 13.400,00 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar, 13.600,00 TL (30.200,00 TL-16.600,00 TL (3.200,00 +13.400,00)) Destek sonrası işveren

tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi).

Örnek 3: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren tasarım merkezi belgesi sahibi iş yeri işvereni (M) tarafından 2025/Kasım ayında 5746 kanun numarasıyla bildirilen üç tasarım personelinin prim ödeme gün sayısının 90 gün olduğu ve prime esas kazanç toplamının 150.000,00 TL olduğu varsayıldığında, ilgili teşvik kanununda aranılan şartların sağlanması kaydıyla bu üç tasarım personeli için 2025/Kasım ayında ödenmesi gereken prim tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

150.000,00 TL*%37.75= 56.625,00 TL Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi), 150.000,00 TL*%4= 6.000,00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak tutar, 150.000,00 TL*%8.375= 12.562,50 TL Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak tutar (Ar-Ge Teşviki), 38.062,50TL (56.625,00-18.562,50 (6.000,00+12.562,50)) Destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı (sigortalı hissesi ve işveren hissesi).

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