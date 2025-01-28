Kahramanmaraş İli Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu Genel Yazı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 17/01/2025 tarihli Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu genel yazı yayımlanmıştır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31/5/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri için,

-Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları için, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 16/1/2025 tarihli ve 2025-53 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

6/2/2023 ila 31/5/2025 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasının,

6/2/2023 ila 31/5/2025 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (işyeri tescil bildirgesi, iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 16/6/2025 (15/6/2025 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar (bu tarih dahil), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri yönüyle ise 31/7/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının,

tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının, 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 30/6/2025 tarihine, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına ait prim borçlarının ise (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ,2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ile 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,

kadar ertelenmesinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ek 5, ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ve aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 30 günden az isteğe bağlı kapsamındaki sigortalıların 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2025 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,

kadar ertelenmesinin, 6/2/2023 ila 26/5/2025 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 31/7/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar, 6/2/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının ise 30/6/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasının,

tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasının, Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçlarının 6/2/2023 ila 30/6/2025 borç sorgu tarihli, erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının ise bu genel yazının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen tarih aralıkları dikkate alınmak suretiyle ilgili dönemler için yapılacak borç sorgulaması sonrasında düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesinin,

borç sorgu tarihli, erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının ise bu genel yazının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen tarih aralıkları dikkate alınmak suretiyle ilgili dönemler için yapılacak borç sorgulaması sonrasında düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesinin, Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmamasının,

Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil edilmiş olup 6/2/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/tecil işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6/2/2023 ila 31/5/2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30/6/2025 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasının,

tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasının, Gerçek kişi olmak (şirket ortağı veya tüzel kişi yöneticisi ya da gerçek kişi işveren) ve 6/2/2023 tarihinden önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartıyla erteleme kapsamı dışında kalan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından bu kişiler hakkında erteleme süresince hak ve alacak haczi (e-mevduat, gelir, aylık, ücret vb.) uygulanmamasının ve araçlarına yakalama şerhi konulmamasının,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan işveren borçları yönünden 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 30/6/2025, 6/2/2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil); 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için ise 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçlar ile mücbir sebep kapsamındaki prim borçları için 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile faiz alınmaksızın tecil edilmesinin,

başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile faiz alınmaksızın tecil edilmesinin, Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 6/2/2023 ila 30/6/2025 olanlar için son ödeme tarihinin 30/6/2025 tarihi olarak dikkate alınmasının,

Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 1/2/2023 ila 30/6/2025 olanların kontrol muayene tarihlerinin 30/6/2025 tarihi (bu tarih dahil) olarak kabul edilmesinin,

olarak kabul edilmesinin, Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6/2/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/5/2025 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 30/6/2025 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesinin,

ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesinin, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İli İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerin mücbir sebep halinin uzatılmamasının, uygun olacağı karar altına alınmıştır.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurular 1/9/2025 tarihine kadar (31/8/2025 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) yapılabilecek ve bu borçluların borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (30/9/2025 tarihi), diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebilmesine imkan sağlanacaktır. Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 31/5/2025 tarihine kadar uzatıldığından 2025 yılı Mayıs ayı ve sonrasına ait aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süreleri içerisinde verilecek ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ait primler de yine yasal süresi içerisinde ödenecektir.

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