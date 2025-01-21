Sigorta Sektörel Bakış 2024

KPMG'nin yayımladığı 2024 yılı "Sigorta Sektörel Bakış" raporuna göre Türkiye sigortacılık sektörü 2023 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 105 artırdı ve sektörün toplam hacmi 482,6 milyar TL'ye ulaştı. Raporda ayrıca 6 Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin sigorta sektörüne etkisi de mercek altına alındı.

2023 yılı sonu itibarıyla 500 milyar TL'ye yaklaşan büyüklüğü ile finans sektörümüzün en kritik alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, ülkenin değişen dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini korumaya devam ediyor. Ancak, sektöre ayrılabilecek gelirlerin sınırlı olması nedeniyle potansiyelinin altında bir performans sergiliyor. Sektörün aktif büyüklüğü hızla artmasına ve destekleyici adımlar atılmasına rağmen, hala alınması gereken uzun bir yol olduğu açıkça görülüyor. Ali Tuğrul Uzun

Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı, Sigortacılık Sektör Lideri

KPMG Türkiye

ABD açık ara önde, Türkiye 29. sırada

Ülkeler bazında toplam prim hacmi pazar paylarına bakıldığında ise 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da ABD açık ara önde ve giderek pazar payını artırarak liderliğini sürdürüyor.

Sigorta sektöründe toplam mali kâr yüzde 57 arttı

2023 yılında Türkiye'de sigorta sektöründe toplam mali kâr yüzde 57 oranında bir artış göstererek 19,891 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yılında, 5,1 milyar TL olan hayat dışı branş kârı 2023 yılında yüzde 2 artışla 5,2 milyar TL'ye, 7,6 milyar TL olan hayat branşı kârı, 2023 yılında yüzde 93 oranında artış göstererek 14,711 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'de en fazla sigorta yapılan branşlar

Rapora göre Türkiye'de 2024 yılının mart ayı itibarıyla 199 milyar TL'lik prim toplamının yüzde 89'u hayat dışı branşlardan elde edildi. 2023 yılı mart ayına göre 2024 yılı mart ayı hayat dışı branş prim üretimi yüzde 93, hayat branşı prim üretimi yüzde 82 ve toplam prim üretimi ise yüzde 92 arttı.

BES büyümeye devam ediyor

Diğer yandan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2017 yılında devreye alınan otomatik katılım sisteminin de etkisiyle 2023'te de büyümeye devam etti. Sistemdeki toplam sözleşme sayısı 2023 yıl sonunda 10,6 milyon kişiye, toplam fon miktarı ise 694 milyar TL'ye ulaştı.

6 Şubat depremleri nedeniyle 19 milyon dolarlık tazminat talep edildi

Raporda 6 Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin sigorta sektörüne etkisi de mercek altın alındı. Depremden etkilenen sanayi şirketlerinin 19 milyon dolarlık tazminat talepleri, 1999 Gölcük depreminin 6 katına denk geldi.

Aktif büyüklüklerine göre Türkiye'deki sigorta şirketleri

KPMG'nin raporuna göre aktif büyüklüğüne göre ülkemizdeki sigorta şirketlerinin sıralaması ise şu şekilde oldu. (Milyar TL)

Şirket Aktif Büyüklük Pay Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 199,88 %14 AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ 164,97 %11,6 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 162,71 %11,4 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 118,46 %8,3 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 111,43 %7,8 Türkiye Sigorta AŞ 77,33 %5,4 Allianz Sigorta AŞ 63,01 %4,4 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 58,37 %4,1 Axa Sigorta AŞ 48,3 %3,4 Quick Sigorta AŞ 28,34 %2 Genel Toplam (Tüm Şirketler) 1.426,43 %72,4

Sigorta Sektörel Bakış 2024

Sigorta Sektörel Bakış hakkında detaylı bilgi için raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Raporu İndirin

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.