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19 December 2024

Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazi Yerler İçin 2024 Yılı Kasim Dönemine İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Son Verilme Ve İlgili Döneme İlişkin Primlerin Son Ödeme Tarihlerinin Uzatilmasina İlişkin Duyuru

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 14/12/2024 tarihli Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin 2024...
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 14/12/2024 tarihli Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin 2024 Yılı Kasım Ayına/Dönemine İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Son Verilme ve İlgili Aya/Döneme İlişkin Primlerin Son Ödeme Tarihlerinin Uzatılmasına dair duyuru yayımlanmıştır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyeri işverenlerimiz ile işyerleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri dışında olmakla birlikte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerindeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması ve sözleşmenin devam etmesi nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen ve mücbir sebep hali 30/11/2024 tarihinde sona eren işyeri işverenlerimiz tarafından Kurumumuza verilecek olan 2024/Kasım ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 27/1/2025 (26/1/2025 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) günü sonuna kadar verilmesi ve ilgili aya/döneme ilişkin prim ödemelerinin de 31/1/2025 tarihine kadar yapılması halinde 2024/Kasım ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süre içerisinde verilmiş ve ilgili ay/ döneme ilişkin primlerde yasal süre içerisinde ödenmiş sayılacaktır.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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