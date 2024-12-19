Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu İle Bazi Kanunlarda Değişiklikler Yapilmasina Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Yeni kanun teklifi ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

I. Sigorta Primlerinde Uygulanan %5'lik Prim Teşvikinin %4'e Düşürülmesi (İmalat Sektörü Hariç-31.12.2026)

Kanun Teklifi'nin 12. Maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci cümlesinde yer alan "beş" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir.

"... özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır."

Kanun Teklifi'nin 21. Maddesiyle 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 108- 81 İnci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci cümlesinde yer alan "dört" ibaresi; aynı bentte yer alan şartlarla birlikte işverenlerin imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde "beş" olarak uygulanır. Bu madde hükümleri 31/12/2026 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanma süresini 31/12/2027 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

II. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Hallerinde Verilecek Ödeneklerle İlgili Olarak Değişiklik

Kanun Teklifi'nin 7. Maddesiyle 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 17'nci maddesinde yapılan değişiklikle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönem on iki aya çıkarılmış ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 21.03.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle;

İş göremezlik ödeneklerinin hesabında son 12 aylık sürenin dikkate alınması ve son 12 ayda 180 günden az hizmeti olanların geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin üst sınırının korunması amaçlanmaktadır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki; iş kazası ve meslek hastalığı halinde bağlanacak gelirin hesabına esas tutulacak günlük kazanç ise iş kazasının olduğu veya meslek hastalığında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde, 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, önceki on iki ay içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanların geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç tutarı, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.

III. Engelli Raporlari ve Engelli Emekliliği İle İlgili Yapılacak Yeni Düzenlemeler

Kanun Teklifi'nin 17. Maddesinde yapılan düzenlemeyle 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan engelliler için de vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin, 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifi'nin 16. Maddesi, sigortalılığı 31/12/2008 (dâhil) tarihinden önce başlayan 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı; %40 ila %49 arasında olanların 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 gün prim ödemeleri, %50 ila %59 arasında olanların ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanmaları amaçlanmaktadır.

IV. GSS Prim Borçları

01.01.2015 öncesi genel sağlık sigortası primi borçları gecikme cezası ve gecikme zammı dahil silinecektir.

İlgili Kanun Teklif metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.