Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.10.2024 tarihli e-Bildirge Kullanıcı Değişikliği Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.10.2024 tarihli e-Bildirge Kullanıcı Değişikliği Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindigi üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi üzerinden yapılmaktadır.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan işyeri tescili aşamasında , e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla başvurular yapılabilmekte ve gerekli şartları taşıyan işverenler için e-Bildirge aktivasyon işlemleri e-Sigorta sözleşmesinin ilgililerce e-Devlet kapısı üzerinden onaylanmasısuretiyle otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.

İşyerlerinin tescili aşamasında, e-Bildirge kullanıcısı internet üzerinden tanımlanabilmekteyken, tanımlanan e-Bildirge kullanıcılarının değişiklik işlemleri ilgililerce ünitelere başvurularak yapılabilmekteydi. Gelen talepler üzerine işyerlerinin (aracı işyerleri hariç) e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemlerinin de yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan program kullanıma açılmıştır.

İnternet ortamından e-Bildirge kullanıcı değişikliği için başvuru yapabilecekler; gerçek kişi işyerleri için işveren veya işveren vekili, tüzel kamu ve tüzel özel işyerleri için yönetici, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri için işveren/ortak, apartman yönetimi işyerleri için yönetici olacaktır. İşyerlerinin yetkilileri başvuru işlemini tamamladıktan sonra ünite personelimiz İşyeri Tescil 4A (Şube) ekranında yer alan "İnternetten Ver. Değ. İşlemleri" menüsünün altındaki "e-Bildirge Kullanıcı Değişiklik Onay İşlemleri" sekmesi vasıtasıyla gelen başvuruları onaylayabilecek, güncelleyebilecek veya iptal edebilecektir.

Ayrıca, ünite personeli onay işlemini yapıncaya kadar işyerleri adına e-Bildirge kullanıcı değişikliği için başvuruda bulunan kişiler bu başvurularını güncelleyebilecek, belge yükleyebilecek veya iptal işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Ünite personelimizin söz konusu başvuruları onaylamasından sonra e-Sigorta sözleşmesinin de ilgililerce e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması suretiyle kullanıcı değişikliği işlemleri tamamlanmış olacaktır

e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemleri internet üzerinden yapılabileceği gibi ünitelere doğrudan yapılan başvurular için mevcut ekranlar vasıtasıyla işlem yapılmaya da devam edilecektir.

Genel yazının tamamına ve e-Bildirge Kullanıcı Değişiklik İşlemleri Kılavuzuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

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