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25 October 2024

E-Bildirge Kullanıcı Değişikliği Başvurularının E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılması Konulu Genel Yazı

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.10.2024 tarihli e-Bildirge Kullanıcı Değişikliği Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.10.2024 tarihli e-Bildirge Kullanıcı Değişikliği Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindigi üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi üzerinden yapılmaktadır.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan işyeri tescili aşamasında, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla başvurular yapılabilmekte ve gerekli şartları taşıyan işverenler için e-Bildirge aktivasyon işlemleri e-Sigorta sözleşmesinin ilgililerce e-Devlet kapısı üzerinden onaylanmasısuretiyle otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.

İşyerlerinin tescili aşamasında, e-Bildirge kullanıcısı internet üzerinden tanımlanabilmekteyken, tanımlanan e-Bildirge kullanıcılarının değişiklik işlemleri ilgililerce ünitelere başvurularak yapılabilmekteydi. Gelen talepler üzerine işyerlerinin (aracı işyerleri hariç) e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemlerinin de yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan program kullanıma açılmıştır.

İnternet ortamından e-Bildirge kullanıcı değişikliği için başvuru yapabilecekler; gerçek kişi işyerleri için işveren veya işveren vekili, tüzel kamu ve tüzel özel işyerleri için yönetici, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri için işveren/ortak, apartman yönetimi işyerleri için yönetici olacaktır. İşyerlerinin yetkilileri başvuru işlemini tamamladıktan sonra ünite personelimiz İşyeri Tescil 4A (Şube) ekranında yer alan "İnternetten Ver. Değ. İşlemleri" menüsünün altındaki "e-Bildirge Kullanıcı Değişiklik Onay İşlemleri" sekmesi vasıtasıyla gelen başvuruları onaylayabilecek, güncelleyebilecek veya iptal edebilecektir.

Ayrıca, ünite personeli onay işlemini yapıncaya kadar işyerleri adına e-Bildirge kullanıcı değişikliği için başvuruda bulunan kişiler bu başvurularını güncelleyebilecek, belge yükleyebilecek veya iptal işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Ünite personelimizin söz konusu başvuruları onaylamasından sonra e-Sigorta sözleşmesinin de ilgililerce e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması suretiyle kullanıcı değişikliği işlemleri tamamlanmış olacaktır

e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemleri internet üzerinden yapılabileceği gibi ünitelere doğrudan yapılan başvurular için mevcut ekranlar vasıtasıyla işlem yapılmaya da devam edilecektir.

Genel yazının tamamına ve e-Bildirge Kullanıcı Değişiklik İşlemleri Kılavuzuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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