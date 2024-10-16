Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/08/2024 tarihli ve 2008/93 No'lu Genelge Değişikliği Konulu 2024/11 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Danıştay 12. Dairesinin 2019/5932 Esasına kayden açılan, bilahare Danıştay 10. Dairesinin 2020/2727 Esasına kayden devam eden dava sonucu verilen 11.06.2024 tarihli ve 2024/2504 sayılı Karar ile "Dava konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 'Malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık indirim' konulu 13.11.2008 tarihli ve 2008/93 sayılı Genelgesinin 'Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler' başlıklı 9. maddesinin idari para cezaları ve fer'ileri yönünden iptaline" hükmedilmiştir.

Genelgede de açıklandığı üzere, Asıl işveren kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı Kuruma muaccel borcu bulunmadığı ve kendisinden iş alan alt işverenin idari para cezası borcu bulunsa dahi, söz konusu borç bu indirim kapsamında asıl işverenin sorumlu olacağı borç olarak değerlendirilemeyeceğinden asıl işveren muhtasar prim ve hizmet beyannamesini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

2008/93, 2009/139, 2011/45, 2021/26 ve 2021/30 No'lu Genelgelerin bu Genelgeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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