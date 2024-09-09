Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 04/09/2024 tarihli Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme Konulu genel yazı yayımlanmıştır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/8/2024 itibariyle sona eren mücbir sebep hali 30/11/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 3/9/2024 tarihli ve 2024/278 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

6/2/2023 ila 30/11/2024 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (işyeri tescil bildirgesi, iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 16/12/2024 (15/12/2024) tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar (bu tarih dahil), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri yönüyle ise 31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 31/12/2024 tarihine (bu tarih dahil), 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait prim borçlarının ise (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ,2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2/6/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ek 5, ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ve aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 30 günden az isteğe bağlı sigortalıların 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Aralık dönemine ait primleri ile 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2/6/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

6/2/2023 ila 26/11/2024 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının 2/6/2025 tarihine (bu tarih dahil), 6/2/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının ise 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılacaktır.

Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil edilmiş olup 6/2/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/tecil işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6/2/2023 ila 30/11/2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/12/2024 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçlarının 6/2/2023 ila 31/12/2024 borç sorgu tarihli, erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının ise bu Genel Yazının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen tarih aralıkları dikkate alınmak suretiyle ilgili dönemler için yapılacak borç sorgulaması sonrasında düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesi mümkündür.

Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6/2/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30/11/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 31/12/2024 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenecektir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren ve 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi olup sözleşmesi halen devam eden meslek mensuplarının Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin "SGK Bildirimleri" kısmının 31/1/2025 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 2/6/2025 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır. Diğer yandan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahipleri 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 28/2/2025 tarihine kadar yapabilecek ve bu borçlular borçların ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31/3/2025 tarihi), diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebileceklerdir. Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 30/11/2024 tarihine kadar uzatıldığından 2024 yılı Kasım ayı ve sonrasına ait aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süreleri içerisinde verilecek ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ait primler de yine yasal süresi içerisinde ödenecektir.

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