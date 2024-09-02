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Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2024/1) 24.08.2024 tarih ve 32642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Tebliğ'de yapılan değişiklikle ilave sigorta primi işveren hissesi desteği getirilmiştir.

(İSPİH): Kararın 12 nci maddesinin on birinci fıkrası kapsamında uygulanan kadın ve/veya genç istihdamına yönelik sigorta primi işveren hissesi desteğini İfade eder.

Tebliğ’e eklenen hükümler uyarınca, teşvik detayları aşağıdaki gibidir.

İlave sigorta primi işveren hissesi desteği (İSPİH) yalnızca 29/6/2021 tarihi ve sonrasındaki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında uygulanacaktır.

müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında uygulanacaktır. İlave sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanabilmesi için yatırımcıların yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının bittiği dönemi takip eden 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurması gerekmektedir.

Yatırımcılar teşvik belgelerinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteği süresinin her bir yılına karşılık bir ay için, İlave sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

Teşvik belgelerinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteğinden kısmi süreli çalışma, sigortalıya ilişkin rapor, ücretsiz izin gibi eksik günler hariç olmak üzere toplam 360 gün prim ödeme süresinde faydalanmış kadın ve/veya genç (18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış kişi) ilave sigorta primi işveren hissesi desteğine konu çalışan sayısı hesaplamasında dikkate alınır. İlave sigorta primi işveren hissesi desteğine konu çalışan sayısı belirlenirken, istihdam edilen genç için sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanılan her bir ayın ilk günü 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması şartı aranır.

İlave sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanılacak genç için destekten faydalanılan her bir ayın ilk günü 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması şartı aranmaktadır. Teşvik belgesi üzerinde kayıtlı mevcut istihdam sayısı dikkate alınmaksızın ilgili ay için ilave sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanır.

Yararlanılan ilave sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, yatırımcının faydalandığı sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı da dahil olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı azami destek tutarını geçemez ve hesaplanan çalışan sayısı teşvik belgesinde kayıtlı olan ilave istihdam sayısını aşamaz.

Bu Tebliğ 24/8/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

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