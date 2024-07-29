5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinin 18. fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca SGK (Kurum) aleyhine şartları oluşsa dahi kötü niyet tazminatına hükmedilemiyor idi.

Ancak Anayasa Mahkemesi 24.07.2024 tarihli 32611 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 09.05.2024 tarih ve 2021/114 E. 2024/102 K. sayılı kararı ile SGK aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilemeyeceğine ilişkin hükmün iptaline karar vermiştir.

Nitekim Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu bu alacak kaleminin özetle;

Kurumun kanun hükümlerine göre başlattığı icra takipleri kapsamında özel hukuk bağlamında "alacaklı" sıfatını taşıdığı, başka bir deyişle anılan kapsamdaki alacakların takip ve tahsilinde kamu gücü kullanmasının söz konusu olmadığı, Zaten alacağın tespiti bağlamında icra takibi başlatan diğer kişilere göre belirli avantajlara sahip olan Kurumun, kötü niyetle icra takibi başlattığı hâllerde tazminat ödemekten muaf tutulmasını haklı kılan bir nedenin bulunmadığı ve özellikle Kurum ile icra takibi başlatan diğer kişiler arasında öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği,

Sonucuna ulaşılmış, ilgili hüküm iptal edilmiştir.

Böylece 24.07.2024 tarihi itibariyle artık SGK (Kurum) kötü niyet tazminatından muaf tutulamayacaktır. Bir diğer ifade ile başlatmış olduğu icra takibinde haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılır ise aleyhine bu tazminata hükmedilebilecektir.

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