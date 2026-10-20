Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Bazı Zarar Ve Giderlerin Dikkate Alınmamasına İlişkin Uygulamanın Süresi 1 Ocak 2028 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

10.10.2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamalarında bazı zarar ve giderlerin dikkate alınmamasına ilişkin uygulamanın süresi bir yıl uzatılmıştır.

10.10.2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamalarında bazı zarar ve giderlerin dikkate alınmamasına ilişkin uygulamanın süresi bir yıl uzatılmıştır.



Bilindiği üzere, 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca, sermaye kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında;



Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı,

2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderleri toplamının yarısı,

dikkate alınmayabilmektedir.



Söz konusu uygulamanın süresi daha önce çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle uzatılmış, son olarak 10.12.2025 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile 1.1.2027 olarak belirlenmişti. Bu hususa 2025/067 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.



Bu defa yayımlanan Tebliğ ile geçici 1 inci maddede yer alan “1/1/2027” ibaresi “1/1/2028” olarak değiştirilmiştir.



Buna göre, yukarıda belirtilen zarar ve giderlerin TTK'nın 376 ncı maddesi kapsamında yapılan hesaplamalarda dikkate alınmamasına ilişkin uygulamadan 1.1.2028 tarihine kadar yararlanılabilecektir.



Bu kapsamda yapılacak hesaplamalarda mükerrerlik oluşmaması gerekmekte olup, söz konusu hesaplamalar nedeniyle Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir muhasebe kaydı yapılmayacak, ilgili tutarlar bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilecektir.



Düzenleme, şirketlerin TTK'nın 376 ncı maddesinden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmamakta, yalnızca sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamalarını yaparken belirli zarar ve giderlerin dikkate alınmamasına imkân sağlamaktadır.

Tebliğ 10.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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